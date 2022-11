James Webb montre l’atmosphère d’Alien Planet comme jamais auparavant

Le télescope spatial James Webb a permis d’étudier une planète extraterrestre d’une manière inédite. WASP-39b est à 700 années-lumière du Soleil, et Webb a révélé des détails sur sa chimie qui ont permis aux astronomes de tester des moyens de détecter la vie extraterrestre. En août, le télescope avait déjà découvert la présence de dioxyde de carbone à sa surface. Dans des études plus récentes, publiées dans la revue La nature, d’autres caractéristiques de l’exoplanète ont été pointées du doigt.

WASP-39b est une planète gazeuse en orbite autour d’une étoile de la constellation de la Vierge. Sa taille est trois fois plus petite que Jupiter, la plus grande de notre système solaire, et son orbite est huit fois plus proche de son étoile que Mercure ne l’est du Soleil. Les nouvelles observations ont permis aux scientifiques de voir d’épais nuages ​​de soufre et de silicate. En raison de l’intensité de la lumière de son étoile, ces gaz forment du dioxyde de soufre dans un processus similaire à la formation d’ozone ici sur Terre. De plus, la planète fonctionne également comme un laboratoire pour l’étude des réactions photochimiques.

L’atmosphère de WASP-39b vue par James Webb

Les informations fournies par James Webb ont été obtenues à partir de trois de ses quatre capteurs. La caméra principale NIRCam et deux spectroscopiques NIRISS, qui divisent la lumière des objets observés en spectres de couleurs, permettant d’observer la composition chimique de la planète. Le niveau de détail des images a permis aux scientifiques d’observer les proportions de carbone, d’oxygène, de potassium, de soufre et d’hydrogène dans l’atmosphère de WASP-39b. De cela, ils ont pu en déduire que la planète est née de la collision d’autres planètes plus petites et même que sa formation a eu lieu sur une orbite plus éloignée que celle actuellement trouvée.

Cette analyse détaillée de l’atmosphère par Webb a permis aux scientifiques de tester des méthodes de détection de formes de vie extraterrestres sur d’autres exoplanètes en examinant la quantité d’oxygène présente. Malgré cela, il est très peu probable qu’il y ait de la vie sur WASP-39b en raison de sa proximité avec son étoile, qui élève sa température à 900°C. Pourtant, pour l’astronome Laura Kreidberg, qui a participé à la recherche, les données recueillies par le télescope ne sont qu’un aperçu de ce qu’il peut offrir. « Ces premières observations sont le signe avant-coureur d’une science plus étonnante à venir avec James Webb », a-t-elle déclaré en réponse à espace.com🇧🇷

