La première batterie CO2 pourrait arriver sur le marché

La première batterie au dioxyde de carbone au monde a été créée par la startup italienne Energy Dome. Désormais, l’initiative emmène sa technologie aux États-Unis et entend agir à grande échelle dans le stockage des surplus d’énergie renouvelable. La batterie qui a été construite à l’origine dans une petite taille arrivera maintenant dans le pays nord-américain avec des proportions beaucoup plus grandes.

En réponse à électricité, un porte-parole d’Energy Dome a déclaré que la demande de stockage d’énergie à long terme et de mécanismes d’incitation sera un bon coup de pouce pour le développement de l’industrie. « Le marché américain est un marché principal pour l’Energy Dome et nous nous efforçons de devenir le leader du marché aux États-Unis », a-t-il déclaré à propos du déménagement aux États-Unis.

Avec la croissance des énergies renouvelables, le besoin de stockage bon marché et durable est devenu essentiel. L’énergie solaire et éolienne n’est pas toujours disponible, soit parce qu’il fait nuageux, soit parce qu’il y a moins de vent, par conséquent, stocker leur énergie excédentaire peut être idéal pour être utilisé ces jours-là.

La batterie CO2 apparaît en option pour ces obstacles. Les batteries conventionnelles, telles que le lithium, peuvent sembler plus pratiques à utiliser, mais les construire à grande échelle peut être irréalisable, à la fois en raison du coût, de leur dégradation et du gaspillage d’énergie qu’elles entraînent. Ceux produits par Energy Dome, en plus du dioxyde de carbone, n’utilisent que de l’eau et de l’acier, ce qui réduit considérablement leur coût.

Comment fonctionnent les piles CO2

Les batteries au CO2 utilisent l’énergie excédentaire d’une source renouvelable pour comprimer le gaz dans un dôme en un liquide, générant de la chaleur. La chaleur et le liquide sont stockés, ce qui charge la batterie. Pour utiliser cette énergie, le processus inverse est effectué. La chaleur stockée est utilisée pour transformer le dioxyde de carbone en gaz. Enfin, le CO2 atteint une turbine qui réinjecte dans le réseau. Ce système est indépendant et fermé. Le gaz qui alimente la turbine retourne dans le dôme pour recharger la batterie, sans la relâcher dans l’atmosphère.

