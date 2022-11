Trésor découvert sur une plage britannique

Imaginez trouver un petit trésor en marchant le long du sable sur la plage. Cela ressemble à une histoire de pirate, mais c’est vraiment arrivé au Pays de Galles, au Royaume-Uni, seulement le trésor n’était ni or ni argent. En se promenant le long de la plage de Gwynedd, dans le nord du pays, le promeneur de chiens Dave McGirr a trouvé un tronc d’arbre d’environ 6 mètres de long rempli de coquillages blancs.

Au début, Dave ne savait pas ce que c’était, mais après quelques recherches, il a découvert qu’il s’agissait de balanes à col de cygne, un mollusque qui est une délicatesse culinaire rare. Dès qu’il l’a vu, le touriste a immédiatement pris des photos des milliers de créatures accrochées au morceau de bois et les a postées sur ses réseaux sociaux. « Il s’est avéré qu’il s’agissait de balanes à col de cygne, décrites comme de rares créatures marines » extraterrestres « », a-t-il commenté dans le post.

Tentacules sortant de la coquille de gracas à col de cygne [Imagem: Reprodução/ Facebook Dave McGirr]

Les valeurs du kilo de balanes à col de cygne coûtent environ 80 à 90 £ par kilo, ce qui, au taux de change actuel, peut atteindre jusqu’à 500 reais. Selon la taille des délices, ils peuvent encore coûter 2 £ chacun. Ainsi, selon le journal Nord du Pays de GallesEn directla trouvaille de Dave pourrait valoir entre 3 000 et 5 000 £.

Pourquoi les balanes à col de cygne sont-elles si chères ?

Les valeurs exorbitantes sont dues à l’énorme difficulté à les attraper. Le mollusque se trouve généralement dans les rochers et les crevasses de la Costa da Morte en Espagne, qui tire son nom des nombreux naufrages qui s’y sont produits. La zone est également dangereuse pour ceux qui les poursuivent, en raison de ses fortes vagues, certains plongeurs sont déjà morts à la recherche de la délicatesse. Ils sont très populaires dans les pays de la péninsule ibérique, et on dit que la saveur du mollusque est une combinaison de homard et de palourdes et de texture de poulpe.

Mais Dave préfère ne pas les goûter. En réponse au journal gallois, il a déclaré : « Ils ont de minuscules tentacules qui sortent de leur coquille. Je n’ai jamais essayé d’en manger, et les ayant vus maintenant, je ne suis pas sûr d’avoir envie d’essayer. » Sur les réseaux sociaux, le post de Dave sur le trésor qu’il a trouvé est devenu viral, « Les extraterrestres ont atterri !! » a commenté un de ses followers.

