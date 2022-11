L’Artemis Picture Show ne fait que commencer

Après un an de retards, de reports et d’annulations, la mission Artemis 1 a finalement été lancée aux premières heures de mercredi dernier (16), depuis le Kennedy Space Center, en Floride. Et pour ceux qui ont été enchantés par les premières images envoyées par la capsule Orion, ils vont s’y habituer, car ce n’est que le début du spectacle d’images Artemis.

Ce spectacle a commencé lorsque la fusée qui porte le nom créatif de Space Launch System ou, simplement, SLS, était encore au sol. De diverses parties de la Floride, des caméras professionnelles, amateurs et de téléphones portables ont enregistré des images fantastiques de la gigantesque fusée lors de ses préparatifs de lancement.

Images de jour, de nuit, d’en bas, d’en haut, de près, de loin, en conjonction avec la Lune, avec la Lune éclipsée et même avec un beau Soleil levant.

De même, le lancement du SLS aux premières heures du 16 novembre fut un événement mémorable, suivi de près ou de loin par de nombreuses caméras, qui enregistrèrent tout depuis l’allumage des moteurs jusqu’à la montée dans le ciel de la fusée emportant la capsule Orion. vers la Lune.

Lire la suite:

Après 11 ans sans lancer de fusée, le SLS a été développé à partir de la conception des anciens lanceurs de la navette spatiale. Il y a beaucoup de critiques à ce sujet car il semble qu’une technologie obsolète soit utilisée. Mais en fait, le SLS s’appuie sur des appareils modernes et une technologie spatiale de pointe. Et pour surveiller et valider l’utilisation de ces appareils et de tous les systèmes de fusées et de capsules, Artemis 1 a été lancé avec un total de 24 caméras vidéo haute définition.

La Terre vue de l’espace (Image : | NASA)

Huit de ces caméras étaient sur le SLS et 16 sur l’Orion, et ensemble, elles devraient enregistrer tous les moments essentiels de la mission, y compris le décollage, l’ascension, le déploiement des panneaux solaires, les inspections externes des fusées, l’atterrissage et le sauvetage de la capsule. En dehors de cela, il est clair que la NASA ne manquerait pas l’occasion d’utiliser certains de ces appareils pour enregistrer des images incroyables de la Terre et de la Lune.

Sur la fusée, quatre caméras autour de la section moteur pointent vers Orion, deux caméras au-dessus du réservoir intermédiaire pour enregistrer la séparation latérale des propulseurs et deux caméras au couplage des étages de la fusée pour enregistrer la séparation de l’étage principal.

Sur Orion, une caméra a été montée à l’extérieur du module de l’équipage pour montrer l’ascension de la fusée. Une autre caméra fournira une vue de l’éjection du panneau du module de service et du déploiement des panneaux solaires.

Une caméra de navigation dédiée a été déployée au-dessus du module d’équipage. Il sera très utile pour aider à localiser Orion dans l’espace, mais il sera également utilisé pour capturer des images de la Lune lors de son approche la plus proche. Une autre caméra externe est pointée « vers le bas » pour enregistrer des images du bouclier thermique lors de la rentrée de la capsule dans l’atmosphère terrestre.

À l’intérieur d’Orion, trois caméras sans fil capteront les perspectives des astronautes sur les futures missions Artemis. Une caméra regardant par la fenêtre avant du pilote, une autre regardant par-dessus le siège du commandant, montrant où le tableau de bord sera situé dans les missions habitées, et une troisième caméra dans le cockpit observera la trappe supérieure, pour enregistrer des images frontales du lancement, comme ainsi que l’ouverture du parachute lors de l’atterrissage et du sauvetage. Deux autres caméras externes à grande vitesse seront dédiées à la surveillance des opérations de parachutage lors du retour sur Terre.

Image : NASA/ESA/ATG Medialab

Maintenant, bien sûr, les quatre caméras les plus spectaculaires de cette mission sont celles fixées aux extrémités de chaque panneau solaire sur le module de service. Techniquement, ils sont censés aider les ingénieurs à évaluer la santé globale en dehors d’Orion. Mais pour nous, c’est comme les quatre caméras selfie qu’Artemis prend pour prendre des photos fantastiques du vaisseau spatial avec la Terre ou la Lune en arrière-plan.

De plus, chaque panneau solaire peut ajuster sa position par rapport au reste de l’engin spatial. Techniquement, cela permet d’optimiser la captation de l’énergie solaire pendant la mission. Mais pour nous, les humains et les connectés technologiquement, cela permet aux contrôleurs de Houston de pointer les caméras dans différentes directions, ce qui devrait donner les meilleurs selfies Artemis, avec de beaux paysages lunaires en arrière-plan. Cela va « bombarder le net » !

Nous savons que c’est très excitant et encore plus parce que nous recevons déjà certaines de ces belles images. Mais croyez-moi, le meilleur reste à venir. Non seulement parce que nous n’en sommes encore qu’au début du voyage, mais aussi parce que les meilleures images de la mission ne seront disponibles qu’après le retour d’Orion.

C’est parce que la couverture Internet haut débit n’a pas encore atteint la lune. Ainsi, la NASA utilise le canal de communication restreint avec le vaisseau spatial principalement pour la transmission de données essentielles pour la mission. Toutes les caméras Orion sont capables de transmettre des images en direct en résolution standard, de 720 lignes, et de stocker des vidéos jusqu’en 4K dans une mémoire qui ne sera récupérée que lorsque la capsule reviendra sur Terre.

Ainsi, selon toutes les apparences, les photos et vidéos fantastiques que nous voyons d’Orion ne sont qu’une bande-annonce du véritable spectacle d’imagerie Artemis, qui est encore à venir.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !