Le but des momies n’était pas de conserver les corps en Égypte.

L’exposition « Golden Mummies of Egypt », qui aura lieu au Manchester Museum, en Angleterre, en 2023, promet de réfuter de nombreuses croyances communes qui planent dans l’imaginaire populaire sur les traditions, us et coutumes de l’Égypte ancienne. La momification est également entrée dans ce domaine du questionnement. Au départ, on croyait que cette pratique des anciens Égyptiens n’était utilisée que comme moyen de préserver un corps après la mort. Cependant, la nouvelle exposition montre qu’en fait, cette technique d’inhumation a été pratiquée dans le but de guider le défunt vers la divinité.

Dans une interview avec Live Science, le conservateur du Musée d’Égypte et du Soudan, Campbell Price, a déclaré que cette nouvelle compréhension de l’objectif de la momification « est un grand 180 » car elle change considérablement ce que les étudiants apprennent sur les momies.

Selon Price, l’idée fausse de la momification est née lorsque des chercheurs de l’ouest de l’époque victorienne ont déterminé à tort que les anciens Égyptiens préservaient les morts tout comme ils préservaient les poissons. Ce lien est né du fait que le processus de momification et le processus de conservation contenaient du sel. « L’idée était de conserver le poisson pour le manger plus tard », a déclaré le conservateur. « Alors ils ont supposé que ce qui était fait au corps humain était la même chose qu’on faisait au poisson. »

La substance utilisée dans la momification différait de celle utilisée dans la conservation du poisson. Connu sous le nom de natron, ce minéral naturel est composé d’un mélange de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Il est abondant autour des lits des lacs près du Nil et était un ingrédient clé de la momification.

Image : Photographie d’une tombe égyptienne avec des momies. Crédits : DigitalAssetArt/

Price a commenté le rôle de l’encens, un autre matériau couramment associé aux momies; « Dans l’histoire de l’Égypte ancienne, nous avons constaté qu’ils étaient également des cadeaux appropriés pour un dieu », a-t-il déclaré. Sur ce thème, il ajouta que le sens du mot encens dans l’Egypte ancienne était « rendre divin ».

« Lorsque vous brûlez de l’encens dans un temple, c’est approprié car c’est la maison d’un dieu et cela rend l’espace divin. Mais alors, lorsque vous utilisez des résines d’encens sur le corps, vous rendez le corps divin et un être divin. Vous ne le préservez pas nécessairement », a souligné Price.

Une autre idée fausse sur les momies

Un autre point d’idée fausse est la croyance que les défunts ont besoin de leur corps dans l’au-delà, ce qui a favorisé le malentendu sur la momification. Prince a attribué cette association à une « obsession biomédicale née des idées victoriennes sur la nécessité de votre corps complet dans l’au-delà ». Le guérisseur croit qu’il y a un sens plus profond à cette pratique : transformer le corps en une statue divine.

Son argument découle de preuves pratiques, car les archéologues trouvent souvent des momies placées dans un sarcophage qui ressemblent au défunt. Dans la culture égyptienne, les masques, panneaux et objets trouvés dans les sarcophages « donnent une image idéalisée à la forme divine ».

