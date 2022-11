Une intense activité volcanique pourrait avoir fait monter la température de Vénus

Vénus est la deuxième planète la plus proche du soleil dans notre système solaire. Cependant, c’est la plus chaude en raison de l’effet de serre intense qui s’y produit. Dans un article publié par la NASA, il a été suggéré que cela se produise en raison de l’activité volcanique intense dans le passé de la planète. Avec une atmosphère 92 fois plus dense que celle de la Terre et une température maximale surprenante de 482°C, notre voisin a peut-être cessé d’être humide et tempéré à cause du volcanisme.

Actuellement, la surface de Vénus compte plus de 400 000 mètres cubes de roche volcanique couvrant 80 % de la planète, expulsée sur une période de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’années. L’effet de serre de la planète a probablement été causé par le court laps de temps géologique entre les explosions volcaniques.

L’importance d’étudier le volcanisme sur Vénus

La recherche qui a publié ces informations a également mené une étude dans les provinces ignées ici sur Terre. Ces lieux sont le résultat de grandes activités volcaniques qui ont été directement ou indirectement responsables des 5 grandes extinctions massives de notre planète. Cette comparaison a été faite pour aider les chercheurs à comprendre l’état actuel de Vénus. « En comprenant l’enregistrement des grandes provinces ignées sur Terre et sur Vénus, nous pouvons déterminer si ces événements pourraient avoir causé l’état actuel de Vénus », a déclaré le Dr. Michael J. Way du Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York et auteur principal de l’article

La NASA a toujours l’intention d’envoyer plus de missions sur la planète d’ici la fin de la décennie. L’objectif des missions DAVINCI et VERITAS est d’étudier l’origine, l’histoire et l’état actuel de la planète. Découvrir comment le volcanisme a agi sur les changements climatiques de la planète peut être essentiel pour comprendre comment ces activités agissent et agiront ici sur Terre.

