Le fauteuil roulant se déplace avec la pensée ; Voir

Le mouvement volontaire est initié dans le cerveau, dans le neurone primaire du cortex moteur, l’information passe par l’axone jusqu’à atteindre la moelle épinière qui va la transmettre aux muscles et aux membres responsables du mouvement. Chez les personnes tétraplégiques, la communication entre la moelle épinière et les membres est altérée, rendant le mouvement impossible. Cependant, une étude publiée dans La science vendredi dernier a l’intention de changer cela. Les chercheurs ont annoncé avoir demandé à trois patients tétraplégiques d’opérer un fauteuil roulant en utilisant uniquement leurs pensées.

En dépit d’être révolutionnaire, la recherche n’est pas nouvelle. Le développement d’un fauteuil roulant à propulsion par la pensée existe depuis des années, mais il a toujours été testé avec des personnes qui possèdent des mouvements dans leurs membres. La nouvelle recherche, cependant, a développé l’étude avec les mêmes personnes qui utiliseront l’équipement à l’avenir. « Nous avons démontré que les personnes qui seront réellement les utilisateurs finaux de ces types d’appareils sont capables de naviguer dans un environnement naturel à l’aide d’une interface cerveau-machine », a déclaré José del R. Millán, auteur principal de l’étude, dans réponse à Futurité🇧🇷

Lire la suite:

Comment les patients ont participé à l’étude

Les patients qui ont contribué à la recherche ont été équipés de bouchons remplis d’électrodes qui captent l’activité électrique du cerveau. L’équipement non invasif connecté à un équipement amplificateur a envoyé les signaux électriques à un ordinateur qui les a convertis en mouvement de fauteuil roulant. Cependant, afin de contrôler l’équipement, ils ont suivi une formation dans laquelle ils ont appris à projeter le mouvement de la chaise comme s’ils le faisaient avec leurs membres.

Le fauteuil roulant était également équipé de capteurs pour comprendre l’emplacement et remplir les commandes incomplètes du patient afin d’assurer une plus grande sécurité et précision. Selon Millán, le logiciel fonctionne comme monter à cheval. « Le cavalier peut dire au cheval de tourner à gauche ou d’entrer par une porte. Mais le cheval devra trouver la manière optimale d’exécuter ces commandes », souligne-t-il.

Après les résultats positifs, il y a une forte indication de la viabilité commerciale de la recherche qui pourra aider d’autres personnes à mobilité réduite.

