L’atmosphère terrestre peut rétrécir; comprendre

Deux nouvelles études ont mis en évidence la contribution des gaz à effet de serre à favoriser la contraction de la haute atmosphère terrestre. Ce phénomène, qui était encore du domaine des hypothèses, était observé pour la première fois à l’époque.

L’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre pourrait influencer les efforts visant à nettoyer les déchets spatiaux en orbite. Selon les scientifiques, dans une certaine mesure cette réduction atmosphérique est normale, cependant, l’apport de CO₂ sera permanent et décisif pour la situation.

Cette situation peut augmenter le temps d’orbite des satellites et des débris spatiaux, car il y a une réduction de la traînée atmosphérique, un facteur qui peut causer des problèmes pour les nouveaux satellites et les observations spatiales. Selon le scientifique géospatial de la NASA Martin Mlynczak, cette situation est bonne, mais elle est également mauvaise.

Augmenter la durée pendant laquelle les satellites restent en orbite terrestre est formidable d’une part, « parce que les gens veulent que leurs satellites restent debout », mais la présence de débris spatiaux pendant une période prolongée « est susceptible d’augmenter la probabilité que les satellites et autres espaces précieux les objets doivent ajuster leur trajectoire pour éviter les collisions.

En plus des gaz produits par l’activité humaine et la vie terrestre, le Soleil influence également la dynamique de l’atmosphère, car il n’est pas statique. Tous les 11 ans, le Soleil passe par des cycles d’activité. À l’heure actuelle, l’étoile est au milieu de son 25e cycle, qui a débuté en décembre 2019. Il convient de rappeler que le cycle numéro 24 était exceptionnellement modéré même pendant le pic d’activité solaire. C’est durant cette période que Mlynczak et ses collègues ont mesuré la contraction atmosphérique.

Image : Courbure de la Terre vue de l’Espace. Crédits : ixpert/

Pour cette entreprise, les chercheurs ont utilisé les données du satellite TIMED de la NASA, qui collecte des informations sur la haute atmosphère et fournit des valeurs de pression et de température pour la mésosphère et la thermosphère inférieure, connue sous le nom de MLT. Tout ce processus s’est déroulé sur une période de près de 20 ans, de 2002 à 2021.

Ce que les scientifiques ont remarqué, c’est qu’à mesure que le dioxyde de carbone augmentait, la haute atmosphère devenait plus froide et ce refroidissement provoquait la contraction de la stratosphère. Maintenant, les scientifiques ont vu qu’il en va de même pour la mésosphère et la thermosphère. « Nous présentons enfin ces observations dans cet article. Nous sommes les premiers à montrer un tel rétrécissement de l’atmosphère à l’échelle mondiale », a déclaré Mlynczak.

L’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère entraîne moins de traînée

Un article publié par la physicienne Ingrid Cnossen du British Antarctic Survey au Royaume-Uni a montré que le refroidissement de l’atmosphère pourrait entraîner une réduction de 33 % de la traînée d’ici 2070. Cette réduction pourrait prolonger de 30 % la durée de vie orbitale des débris spatiaux éteints d’ici 2070. Cnossen.

Alors que de plus en plus de satellites sont lancés en orbite terrestre basse, ce sera un énorme problème, sans véritables mesures d’atténuation en vue – que ce soit pour réduire le nombre de satellites ou la quantité de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère. « Tant que le dioxyde de carbone augmente à peu près au même rythme, nous pouvons nous attendre à ce que ces taux de changement de température restent également constants, à environ un demi-degré Kelvin. [de resfriamento] par décennie », a averti Mlynczak.

