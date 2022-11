Le premier match du Brésil en Coupe du monde avec risque d’orages et de pluie

Les débuts tant attendus du Brésil dans la Coupe du monde 2022 auront lieu ce jeudi (24). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jour férié ou d’un point facultatif, la date a généralement une flexibilité de cours dans les écoles et même d’horaire dans l’environnement de travail. Pour ne pas rater le match de sélection, chaque minute compte, mais la pluie pourrait-elle vous retarder ce jour-là ?

Si vous prévoyez de réunir vos amis et votre famille pour une fête dans un endroit non couvert, il est bon de savoir que vos projets peuvent être perturbés par la météo. Selon le site Tempo, depuis le début de la semaine, un front froid se forme dans le sud du pays. Cela devrait se traduire par des pluies dans pratiquement tout le Brésil.

Les températures ont déjà commencé à baisser dans le sud. Le Sud-Est, ainsi que la région du Midwest, devraient concentrer le plus grand volume de précipitations sur la journée. Entre São Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais, il y a même une alerte à la grêle et aux orages, qui peuvent affecter les déplacements dans les États. Le reste du pays ne devrait pas être durement touché par le revirement climatique.

A lire aussi :

Comment regarder les matchs de la Coupe du monde en ligne ?

En plus de regarder la Coupe du Monde à la télévision, sur Globo (open TV) et SportTV (pay TV), vous avez également une alternative si vous êtes loin de chez vous. Pour le streaming, vous pouvez utiliser Globoplay ou la chaîne YouTube de Casimiro.

Globoplay diffusera les jeux à la fois sur le site Web et via ses applications mobiles, tablettes et smart TV. Vous n’avez pas besoin d’être abonné pour regarder les matchs de la Coupe du monde sur la chaîne de Globo, mais vous devez créer un compte gratuit. Cependant, si vous souhaitez le regarder sur l’une des chaînes de SportTV (sans la narration de Galvão Bueno), vous devrez vous abonner au forfait « Globoplay + chaînes en direct » pour 49,90 R$ (dans le forfait mensuel).

Ah, si vous n’avez même pas de téléviseur intelligent ou de boîtier TV, la demande consiste à utiliser un Chromecast ou un Fire TV Stick pour refléter l’application sur votre téléviseur. Il a un retard (ce qui indique que vous entendrez les cris de but de votre voisin avant de voir le tir), mais, en retour, l’image est de bonne qualité.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !