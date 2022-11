SpaceX lance des tomates naines et d’autres expériences vers l’ISS ; savoir regarder

Une série d’expériences scientifiques, en plus de nouveaux panneaux solaires pour la Station spatiale internationale (ISS), seront lancées vers le laboratoire orbital plus tard ce mardi après-midi (22), à bord d’une capsule cargo SpaceX Dragon.

Une fusée Falcon 9 prête à être lancée depuis la plate-forme LC39-A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Image : Space X

D’après le site espace.com, la 26e mission commerciale de ravitaillement de l’ISS gérée par SpaceX sous contrat avec la NASA (CRS-26) décollera au sommet d’une fusée Falcon 9 à 17h54 du Kennedy Space Center en Floride. Et vous pouvez suivre le lancement en temps réel sur NASA TV, à partir de 17h30. (Toutes les heures mentionnées sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Si tout se passe comme prévu, l’amarrage au laboratoire orbital aura lieu le mercredi (23), à 7h57, avec une retransmission en direct à partir de 6h30.

Dîner de Thanksgiving dans l’espace

Étant donné que le jeudi (24) est le jour de Thanksgiving, l’une des fêtes les plus importantes aux États-Unis, une variété appétissante d’aliments spéciaux sera également envoyée par la mission de réapprovisionnement, notamment de la crème glacée, des haricots verts épicés, des garnitures, du maïs sucré et d’autres spécialités traditionnelles. .

En parlant de nourriture, l’une des charges implique l’expérience Système de production de légumes végétariens (Veggie), qui consiste en des efforts pour répondre au besoin d’un système de production continue d’aliments frais dans l’espace. Cette fois, la cinquième étape de la recherche sera lancée, avec l’expédition de tomates cerises naines Red Robin.

L’expérience Veggie la plus récemment lancée vers la Station spatiale internationale, Veg-04, qui fait pousser de la moutarde Mizuna dans l’espace. Image : NASA

« Les chercheurs ont beaucoup appris de la maturation réussie des poivrons au cours de l’année écoulée », a déclaré Gioia Massa, scientifique de la production de cultures spatiales de la NASA et chercheuse principale du projet Veg-05, lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci.

« À ce jour, il s’agit de la plus longue expérience de croissance de plantes que nous ayons eue sur la station spatiale », a-t-elle déclaré à propos des poivrons. « C’était 135 jours, et les astronautes ont pollinisé le fruit. Nous avons reçu une énorme quantité de données. Nous avons appris de meilleures façons de fertiliser dans le cadre de cela.

Selon le scientifique, les tomates seront une nouvelle aventure pour l’équipe Veggie, qui tentera de trouver comment garder ces plantes assoiffées bien arrosées, sans trop arroser. « Les astronautes mangeront les tomates en orbite pour les goûter », a déclaré Gioia, ajoutant que les chercheurs discutent déjà de la manière d’améliorer la physique de l’arrosage pour les environnements à faible gravité sur la Lune ou sur Mars.

Un microscope pour analyser les changements dans le système immunitaire de l’équipage, la technologie de la résine liquide pour créer des structures plus grandes, du matériel pour capturer des images des yeux des astronautes et un système pour créer des nutriments à partir d’aliments spatiaux faciles à transporter comme le yaourt sont d’autres exemples de la science. emporté par la mission CRS-26.

Lire la suite:

SpaceX apporte de nouveaux panneaux solaires à la station spatiale

En plus de tout cet équipement scientifique, la capsule cargo Dragon livre de nouveaux panneaux solaires à la station spatiale pour continuer à alimenter le complexe en orbite.

Les réseaux de base de l’ISS ont été installés lors de la première grande phase de construction de la station au début des années 2000. Au fil du temps, ces structures se détériorent naturellement, produisant moins d’énergie. Tous les réseaux de l’ISS fonctionnent au-delà de leur durée de vie estimée à 15 ans.

Appelés iROSA (abréviation de quelque chose comme « ISS roll solar arrays »), ces panneaux sont conçus pour être déployés sur les primaires, de manière à chevaucher partiellement les structures originales plus grandes. Il y a six installations iROSA prévues, et les astronautes en ont déjà installé deux et assemblé du matériel pour trois autres – ceux qui se lancent dans la mission CRS-26.

Capables de générer jusqu’à 20 kilowatts d’énergie, les nouveaux réseaux, fonctionnant aux côtés des parties encore exposées des anciens réseaux, augmenteront l’approvisionnement en électricité de la station spatiale de 20 à 30 %. Ils devraient être installés lors d’une sortie dans l’espace prévue le lundi (28) et une autre le jeudi suivant (1er).

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !