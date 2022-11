Le monde va bientôt perdre sa seconde place

La seconde intercalaire est une application périodique, tout comme l’année bissextile, qui vise à synchroniser l’heure civile et la période de rotation de la Terre. Ce qui se passe, c’est que le temps que met la terre à tourner sur elle-même n’est pas exactement le même que celui marqué sur l’horloge. La « lenteur » de notre planète fait qu’une seconde s’introduit dans notre calendrier pour rester synchronisé avec l’horloge astronomique. Cependant, la Conférence générale des poids et mesures a décidé de mettre fin à la seconde intercalaire d’ici 2035

Des scientifiques et des représentants du gouvernement se sont réunis au château de Versailles, en France, vendredi dernier (18) pour prendre la décision. Les secondes intercalaires passent souvent inaperçues car elles sont généralement ajoutées à 23:59:59 le 30 juin et/ou le 31 décembre. Cependant, pour les systèmes qui nécessitent un flux de temps précis et ininterrompu, tels que les réseaux sociaux, les télécommunications et les satellites, une seconde peut être très perturbatrice.

La mesure a été approuvée par les 59 pays membres du Bureau international des poids et mesures (BIPM). Certains pays souhaitaient déjà le passage à 2025 ou 2030, mais la Russie n’a défendu l’exclusion de la seconde intercalaire qu’à partir de 2040. Par conséquent, 2035 a été défini comme un moyen terme.

la seconde intercalaire

Le temps adopté par l’homme est basé sur les mouvements de la Terre, soit en rotation pendant des jours, soit en translation pendant des années. Mais avec l’émergence d’horloges atomiques très précises, on s’est rendu compte que l’heure astronomique et l’heure civile n’étaient pas exactement synchronisées. Par conséquent, le temps universel coordonné (UTC), l’organisation responsable du chronométrage mondial, vise à concilier l’un avec l’autre, de sorte qu’à chaque fois qu’ils s’éloignent de 0,9 seconde l’un de l’autre, une seconde intercalaire est ajoutée.

Maintenant, avec le changement, une nouvelle forme de compensation pour ce temps excédentaire doit être présentée. L’idée la plus acceptée a été celle qui propose que le temps astronomique et le temps universel coordonné soient synchronisés lorsqu’ils sont à 1 l’un de l’autre.

