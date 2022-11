Eclipse solaire hybride : comprendre le phénomène rare attendu pour 2023

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune glisse entre la Terre et le Soleil, projetant une ombre sur la planète et bloquant partiellement ou totalement la lumière du soleil. Il existe trois types les plus connus de ce phénomène : partiel, annulaire et total. Plus rare, cependant, un quatrième modèle, appelé éclipse solaire hybride, est sans doute le plus intrigant, le plus spectaculaire et le plus intéressant de tous – et le prochain aura lieu l’année prochaine.

Photos de l’éclipse partielle qui s’est produite en avril de cette année. A gauche, une capture réalisée par Juano Martinez, au Chili. A droite, une autre image prise au Chili, par le photographe Daniel Correa. Jouez à Instagram.

Une éclipse partielle est le type le plus courant (et aussi le moins impressionnant), qui se produit lorsqu’une partie seulement du Soleil est obscurcie par la Lune. Dans ce cas, il n’y a pratiquement aucun changement dans la luminosité de la lumière du jour.

En ce qui concerne l’éclipse annulaire, le phénomène se produit lorsque la Lune couvre le centre du Soleil, mais laisse un cercle de lumière visible autour de lui. Il est populairement connu sous le nom de « cercle de feu ».

Et l’éclipse totale du Soleil se caractérise lorsque tout le disque solaire est bloqué par la Lune, rendant le jour complètement noir.

Imaginez maintenant un mélange de tous. C’est un peu ce qui définit l’éclipse hybride, qui combine une éclipse annulaire vue de certains points de la Terre et une éclipse totale d’autres, selon l’heure de la journée.

Les éclipses solaires hybrides se produisent lorsque la distance de la Lune est proche de sa limite pour que l’ombre ombrale atteigne la Terre, en fonction du degré d’inclinaison de l’orbite lunaire, étant donné que les deux corps sont courbés.

À ce stade, la Lune est juste à la bonne distance de la Terre pour que le sommet de son ombre en forme de cône soit légèrement au-dessus de la surface de la Terre au début et à la fin de la trajectoire de l’éclipse, provoquant le déplacement de l’ombre antumbrale de la Lune sur la lune. Terre, provoquant une éclipse annulaire.

Cependant, à mi-chemin de l’éclipse, le sommet de l’ombre ombrale de la Lune frappe la surface de la Terre, car cette partie de la planète en est un peu plus proche.

Chacun des trois types d’éclipses de Soleil est causé par le fait que la Lune bloque la lumière provenant de différentes parties du Soleil. Image : Wikimedia Cmglee

Ce diagramme d’une éclipse hybride ci-dessus montre comment la distance entre la Lune et la Terre détermine l’ombre projetée sur la surface de la planète, de la faible pénombre d’une éclipse partielle du Soleil à l’ombre profonde et sombre de la totalité et de l’antumbra – une espèce de de « demi-ombre » – d’annulation.

Quand aura lieu la prochaine éclipse solaire hybride ?

D’après le site espace.com, la prochaine éclipse solaire hybride aura lieu le 20 avril 2023 dans l’hémisphère sud. Il passera de la dérogation à la pleine et vice-versa dans seulement deux endroits très éloignés en mer.

Ainsi, en pratique, le phénomène sera exclusivement vécu comme une éclipse totale de la péninsule d’Exmouth en Australie occidentale (jusqu’à 1 minute), au Timor oriental (1 minute et 14 secondes) et en Papouasie occidentale (1 minute et 9 secondes). Juste avant et juste après la totalité, un grand étalage de « billes de Baily » sera visible.

Nommées d’après l’astronome anglais Francis Baily, qui les a observées pour la première fois au début des années 1800, les perles de Baily sont les derniers rayons de soleil que l’on peut voir traverser les vallées de la Lune juste avant la totalité et à la fin du processus. .

Lors d’une éclipse solaire hybride, les affichages des perles de Baily sont plus longs car la Lune a presque exactement la même taille apparente que le Soleil.

L’hybride est le type d’éclipse solaire le plus rare. Parmi toutes les occurrences du 21e siècle, seulement 3,1% appartenaient à cette classe. Crédits : APOD NASA / Gauche : Fred Espenak – Droite : Stephan Heinsius

Il y a entre deux et cinq éclipses solaires chaque année. Pendant tout le 21ème siècle, seulement 3,1% (7 sur 224) des éclipses étaient des hybrides.

L’éclipse hybride la plus récente a eu lieu le 3 novembre 2013, étant visible comme une éclipse totale en Afrique centrale, y compris le nord du Kenya, l’Ouganda et la République démocratique du Congo. À l’occasion, les navires de croisière au milieu de l’océan Atlantique ont également connu la totalité, jusqu’à une minute.

Les éclipses solaires hybrides sont également appelées éclipses annulaires totales, « perlées » ou « brisées », les deux dernières nomenclatures faisant référence aux affichages particulièrement longs des récits de Baily.

Parce que la Lune semble passer directement devant le Soleil, les éclipses solaires hybrides sont classées comme des éclipses solaires « centrales » – tout comme les éclipses solaires totales et annulaires – pour les différencier des partielles.

