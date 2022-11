Artemis 1 : le décollage d’une mégafusée lunaire endommage la rampe de lancement de la NASA

tandis que la mégafusée Système de lancement spatial (SLS) décollait vers la Lune emportant la capsule Orion à l’aube mercredi dernier (16), certaines pièces se sont détachées du complexe du véhicule – rien, cependant, qui ait inquiété l’équipe responsable du lancement de la mission Artemis 1, la jeune fille vol du nouveau programme d’exploration lunaire de la NASA.

Lors du décollage de la mission Artemis 1, la fusée et la rampe de lancement ont été endommagées. Image : NASA/Keegan Barber

Dans cet article, publié par Apparence numérique le lendemain de l’événement très attendu, vous avez plus de détails sur l’incident. Et, semble-t-il, la fusée n’était pas la seule endommagée à l’époque. Selon Joey Roulette, journaliste pour l’agence de presse Reuters, une source au sein de la NASA a révélé que la plate-forme LC-39B, au Kennedy Space Center, d’où le véhicule est parti, a subi plus de dommages que prévu.

Selon un article de Roulette sur Twitter, « les portes de l’ascenseur ont été soufflées, plusieurs tuyaux ont été brisés et de grandes tôles sont tombées ».

Par source, les dommages au tampon ont dépassé les attentes de la direction de la mission. Les portes anti-souffle des ascenseurs ont été soufflées, divers tuyaux ont été brisés, de grandes feuilles de métal traînaient. https://t.co/Z6P6OjxDQv – Joey Roulette (@joroulette) 18 novembre 2022

Ce tweet était un complément au message du journaliste Jeff Foust, du site Web SpaceNewsqui vendredi (18), a résumé une déclaration de la NASA admettant que les ascenseurs de la rampe de lancement ne fonctionnaient pas car une « onde de pression » les aurait soufflés.

L’étendue réelle des dommages causés à la tour de lancement est encore inconnue. Heureusement, rien n’a pu empêcher ou empêcher le lancement réussi de la capsule Orion dans l’espace. Le vaisseau spatial a déjà atteint la Lune et, déjà en route, a pris une incroyable photo de la Terre abandonnée, parmi d’autres images capturées.

Arrivé à un peu plus de 100 km de notre satellite naturel, Orion a survolé les sites d’atterrissage des missions Apollo 1, Apollo 12 et Apollo 14. Et bientôt le module de service européen, conçu et déployé dans la capsule par l’Agence spatiale européenne ( ESA ), sera utilisé pour effectuer une manœuvre qui utilisera la gravité lunaire pour permettre au vaisseau spatial d’entrer sur une soi-disant « orbite rétrograde lointaine » sur la Lune.

« Rétrograde » fait référence au fait que la capsule tournera autour de la Lune dans la direction opposée à la façon dont l’étoile orbite autour de la Terre. Et « lointain » indique, en pratique, qu’Orion atteindra 64 000 km au-delà de notre satellite naturel, ce qui représente le point le plus éloigné dans l’espace lointain qu’un vaisseau spatial d’équipage ait atteint à ce jour.

Après environ cinq jours sur cette orbite, la capsule reviendra au point le plus proche de la Lune, à 100 km d’altitude, d’où il est possible d’observer les caractéristiques distinctes de la surface lunaire, y compris ses cratères d’impact. Il utilisera ensuite ce survol rapproché pour utiliser l’attraction gravitationnelle de la Lune pour accélérer vers la Terre.

En route, il écartera le module de service, pour rentrer dans l’atmosphère à 40 200 km/h. À ce moment-là, la capsule connaîtra des températures de près de 2 800 degrés Celsius, étant protégée par le plus grand bouclier thermique du monde (cinq mètres de diamètre).

Après une rentrée en toute sécurité, les parachutes se déploieront pour assurer une plongée précise dans l’océan Pacifique au large de la Californie, ce qui représente le test final du vaisseau spatial.

