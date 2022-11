Les extrémités rétrogrades de Jupiter – qu’est-ce que cela indique?

Mercredi soir (23), Jupiter commence un processus par lequel son mouvement vers l’ouest à travers le ciel nocturne est interrompu, et l’étoile reprend sa trajectoire normale vers l’est, complétant sa «boucle» rétrograde – ainsi appelée parce que, pendant le parcours suivi, la planète semble former une boucle dans le ciel.

Composé d’images espacées d’environ 5 à 9 jours prises en 2018, de fin avril (en bas à droite) au 5 novembre (en haut à gauche), il retrace le mouvement rétrograde de Mars, montrant la « boucle » que les planètes forment lors du mouvement rétrograde. Image : NASA APOD/Tunc Tezel (TWAN)

Cette inversion de direction est un phénomène que toutes les planètes du système solaire subissent périodiquement. D’après le site In-The-Sky.orgdans le cas de ceux dont les orbites sont plus externes que celle de la Terre (Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune), cela se produit quelques mois après le passage par opposition, c’est-à-dire lorsqu’ils sont du côté opposé du Soleil par rapport à notre planète (qui se situe entre les deux corps célestes).

Toujours selon le guide d’orientation du ciel nocturne, le réajustement de la direction de Saturne, qui a commencé son mouvement rétrograde le 28 juillet, commencera à 20h15 (heure de Brasilia).

Image projetée du ciel nocturne pour le moment exact où Jupiter reprend son mouvement normal vers l’est, mettant fin au cycle rétrograde illusoire, à 20h15 ce mercredi (23). Image : Portée du système solaire

Le chroniqueur de Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA), membre de la Société brésilienne d’astronomie (SAB) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), explique que le mouvement rétrograde des planètes n’est qu’illusoire et est causé par la course de la Terre autour du Soleil. Au fur et à mesure qu’elle tourne autour du soleil, notre perspective change, ce qui fait que les positions apparentes des objets célestes se déplacent d’un côté du ciel à l’autre, ce qui chevauche le mouvement à long terme vers l’est de la planète à travers le ciel des constellations.

« Parce qu’elle est sur une orbite plus interne et, par conséquent, plus rapide, la Terre passe devant Jupiter tous les 399 jours. Et lorsque cela se produit, Jupiter semble marcher à reculons dans le ciel pendant quelques jours. Cela se produit avec toutes les planètes avec des orbites plus externes à la Terre », a-t-il décrit. Plus on s’éloigne du Soleil, plus la planète passe de temps en mouvement rétrograde.

L’animation ci-dessous illustre cela, avec la flèche montrant la ligne de visée de la Terre à une planète, et le diagramme à droite montrant le mouvement apparent de l’objet à travers le ciel de notre point de vue.

L’animation illustre le concept de « cycle rétrograde » des planètes. Crédit : In-The-Sky.org

