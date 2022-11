Les rats peuvent danser sur la musique comme les humains

Alors que la fable du joueur de flûte d’Hemlin, réécrite par les frères Grimm au XIXe siècle, montrait déjà le goût des souris pour la musique, la science est parvenue à prouver qu’en fait, ces rongeurs trouvent les rythmes musicaux irrésistibles et même la danse.

On croyait que cette capacité à se déplacer sous des stimuli musicaux était une caractéristique exclusivement humaine, mais cette découverte a montré qu’elle ne l’était pas, et de plus, elle fournit plusieurs indices sur le fonctionnement de l’esprit animal et sur les origines de la danse.

Lire la suite:

Dans l’étude, 10 rats équipés d’accéléromètres miniatures sans fil, utilisés pour mesurer les moindres mouvements de la tête, ont été examinés. Avec tous les vêtements appropriés, les chercheurs ont joué des extraits d’une minute des compositions de Mozart, à quatre tempos différents : 75 %, 100 %, 200 % et 400 % de la vitesse originale.

Lors de l’examen du rythme cardiaque rapide des rongeurs, les scientifiques ont pensé que ces animaux pourraient peut-être avoir une préférence pour une musique plus rapide, mais les résultats ont montré que les rats et les participants humains volontaires avaient une synchronicité de battement optimale lorsque la musique était de l’ordre de 120 -140 battements par minute (bpm). Une autre découverte était dans le mouvement du corps, selon les observations, les rats et les humains secouaient la tête au rythme des battements, à un rythme similaire. Lorsque la musique s’accélérait, ce niveau diminuait.

musique et bonheur

Le médecin. Hirokazu Takahashi de l’Université de Tokyo a déclaré que « les rats présentaient une synchronisation innée – c’est-à-dire sans aucune formation ni exposition préalable à la musique – des rythmes ». Il a complété son discours en indiquant que « la musique exerce un fort attrait sur le cerveau et a des effets profonds sur l’émotion et la cognition ». Maintenant, la prochaine étape de l’équipe est d’étudier comment la mélodie et l’harmonie sont liées à la dynamique cérébrale. Pour Takahashi, ces études servent à observer comment la musique influence une vie heureuse.

