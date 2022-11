Astéroïde découvert peu de temps avant de s’écraser au Canada

Tôt samedi (19), un astéroïde est entré dans l’atmosphère terrestre et est tombé dans la région de Brantford, Ontario, Canada. La chute s’est produite à 5 h 27, heure de Brasilia. L’objet, qui ne faisait pas plus d’un mètre de large, avait été identifié quelques heures plus tôt, lorsqu’une alerte d’impact imminent avait été émise.

L’astéroïde a reçu le nom provisoire de C8FF042 et aucune victime n’a été signalée. En raison de sa taille, il a probablement été complètement brûlé et désintégré lors de son entrée dans l’atmosphère, des fragments tombant à proximité du lac Eire. Avant de brûler, le phénomène a produit une grande lueur qui a été captée par certains témoins.

L’objet, qui porte désormais le nom de 2022 WJ1, a été identifié par le Mount Lemmon Survey, un télescope faisant partie du réseau de surveillance spatiale Catalina Sky Survey. Les astronomes ont prédit le lieu et l’heure de la chute de l’astéroïde pour le sud-est du Canada à 5 h 26. C’était la sixième fois qu’un objet était identifié avant de traverser le système de défense planétaire. La découverte et l’exactitude de la prédiction ont été un motif de célébration pour l’Agence spatiale européenne (ESA).

Répercussion de l’astéroïde sur les réseaux sociaux

L’astéroïde C8FF042 a également été observé par d’autres observatoires avant sa collision avec la Terre et par des habitants de la région. Des habitants du Maryland, de New York, de l’Ohio et de la Pennsylvanie (États-Unis) ont rapporté sur les réseaux sociaux avoir vu l’astéroïde et ressenti les tremblements lorsqu’il est entré dans l’atmosphère.

« J’ai capturé le météore #c8ff042 à Brantford, Ontario, Canada avec ma GoPro. Il capturait des clichés de 30 secondes toute la nuit et il a obtenu ce cliché.

Je l’ai entendu et senti presque comme si ma maison avait bougé. Je pensais qu’un générateur avait explosé à proximité. #meteroid – Fin de l’arc-en-ciel (@TimsDoubleD) 19 novembre 2022

« J’ai entendu et ressenti presque comme si ma maison avait déménagé. J’ai cru qu’un générateur avait explosé à proximité. #meteroïde »

Cela aurait été intéressant à voir, mais au moins j’ai pu l’entendre. Je m’étais réveillé pour une raison quelconque et quelques secondes plus tard, la maison s’est fissurée comme elle le fait lorsqu’elle est frappée par une rafale de vent, puis il y a eu un grondement étouffé pendant deux ou trois secondes. —Ken Scheffler (@SchefflerKen) 19 novembre 2022

« Cela aurait été intéressant à voir, mais au moins j’ai pu l’entendre. J’avais été éveillé pour une raison quelconque et quelques secondes plus tard, la maison a tremblé comme lorsqu’elle a été frappée par une rafale de vent, puis il y a eu un grondement étouffé pendant deux ou trois secondes.

