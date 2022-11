La Terre est capable de contrôler sa température même dans des situations dramatiques

Une étude menée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a souligné que la Terre possède un mécanisme de « rétroaction stabilisatrice » qui maintient les températures mondiales dans une plage stable et habitable, même face à des changements spectaculaires. Les scientifiques pensent que « l’altération des silicates », un processus géologique qui finit par extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le piéger dans les roches, joue un rôle important dans la régulation du cycle du carbone de la Terre.

Un tel mécanisme serait capable de fournir une force géologiquement constante pour maintenir le dioxyde de carbone et les températures mondiales sous contrôle. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de preuves directes pour corroborer l’existence d’un tel retour d’information.

Par conséquent, l’équipe du MIT a appliqué un modèle mathématique aux données paléoclimatiques des températures moyennes mondiales au cours des 66 derniers millions d’années pour trouver tout schéma caractéristique de phénomènes de stabilisation. Les scientifiques ont découvert qu’il semble effectivement y avoir un modèle cohérent dans lequel les variations de température de la Terre sont lissées au fil du temps. La durée des tartres est similaire au temps que met l’altération des silicates à agir.

Cette recherche est la première à utiliser des données réelles pour confirmer l’existence d’une rétroaction stabilisante, dont le mécanisme est probablement l’altération des silicates. Cette rétroaction stabilisatrice expliquerait comment la Terre est restée habitable à travers des événements météorologiques dramatiques dans le passé géologique.

Marche pour le Climat Populaire, aux USA : « Le climat change. Pourquoi ne le sommes-nous pas ? » Image : Nicole Glass Photographie –

Selon l’étudiant diplômé du MIT, Constantin Arnscheidt, cette découverte est très intéressante car « nous savons que le réchauffement climatique d’aujourd’hui finira par être annulé grâce à cette rétroaction stabilisatrice », cependant, il fait la mise en garde que ce processus « il faudra des centaines de milliers d’années arriver, donc ce ne sera peut-être pas assez rapide pour résoudre nos problèmes actuels.

L’historique de la température n’était pas la seule donnée utilisée dans l’étude

En plus des fluctuations de la température mondiale à travers l’histoire géologique, les chercheurs ont également travaillé avec une gamme d’enregistrements de la composition chimique des fossiles et des anciens coquillages, ainsi que des carottes de glace antarctique préservées. Selon les hypothèses émises pour la recherche, s’il n’y avait pas de rétroactions stabilisatrices, les fluctuations de la température globale devraient augmenter avec le temps. Cependant, ce n’était pas le cas, car la stabilisation régnait avant des fluctuations très extrêmes.

Sur des échelles de temps plus longues, les données n’ont révélé aucune rétroaction stabilisatrice. Il ne semble donc pas y avoir de recul récurrent des températures globales sur des échelles de temps supérieures à un million d’années. La question demeure donc : qu’est-ce qui a permis de contrôler les températures mondiales pendant cette période ? Alors que certains scientifiques pointent du doigt le hasard, d’autres soutiennent qu’il doit y avoir une rétroaction stabilisatrice. Arnscheidt pense que la réponse se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Cela pourrait être un cas de chance, mais probablement, un mécanisme a agi pour garder la Terre habitable.

