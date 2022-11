La station spatiale sur la Lune se rapproche après un accord entre la NASA et le Japon

Le gouvernement japonais contribuera aux missions Artemis de la NASA, conçues pour poursuivre l’exploration lunaire à long terme. La technologie japonaise sera également présente dans le projet Gateway, qui fournira de nombreuses capacités d’exploration et de recherche soutenues dans l’espace lointain avec une station spatiale en orbite autour de la Lune.

Selon la NASA, l’accord de mise en œuvre de la passerelle représentera une opportunité unique pour un astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) de participer en tant que membre d’équipage de la passerelle à une future mission du programme Artemis. Cet accord est un engagement formel que les États-Unis ont pris pour emmener un astronaute japonais à bord d’une fusée SLS au-delà de l’orbite basse.

Par ailleurs, le Japon a annoncé son engagement à participer au programme de la Station spatiale internationale jusqu’en 2030, le premier partenaire international à se joindre aux États-Unis pour s’engager officiellement dans les opérations de la station spatiale jusqu’en 2030.

Même le vice-président des États-Unis, Kamala Harris, a admis que l’alliance entre le Japon et les États-Unis favorise la stabilité et la prospérité dans la région indo-pacifique, en plus de fournir de nombreux autres résultats ». Harris reconnaît également que « les contributions du Japon feront progresser les connaissances scientifiques et protégeront nos courageux astronautes explorant les profondeurs de l’espace ».

Représentation d’artiste de la future passerelle de la Station spatiale internationale lunaire, avec la Lune en arrière-plan et la capsule Orion s’approchant pour l’amarrage. Image : NASA/Divulgation

Pour l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, « il ne fait aucun doute que l’accord favorise le partenariat américano-japonais et renforce la démocratie dans le monde. De plus, avec cet accord, les États-Unis et le Japon créeront davantage d’emplois bien rémunérés, davantage de capacités de recherche et de développement et une capacité croissante à rivaliser ensemble au 21e siècle.

Détails de l’accord entre le Japon et la NASA

Désormais, le Japon fournira des composants essentiels du module de logement international (I-HAB) qui fournira le cœur des capacités de survie de la station spatiale Gateway, ainsi que de l’espace pour que l’équipage puisse vivre, mener des recherches et se préparer aux activités de surface. lors des missions Artémis. Le Japon fournira également le système ECLSS (Environmental Control and Life Support System) d’I-HAB, les fonctions du système de contrôle thermique et les caméras.

Un autre point qui était également sous la responsabilité du pays asiatique était la fourniture de batteries pour l’I-HAB, le module Advanced Housing and Logistics Post (HALO), la cabine d’équipage initiale pour les astronautes qui visitent la passerelle et le module de ravitaillement du Système européen de fourniture d’infrastructures de ravitaillement et de télécommunications (ESPRIT).

Ces contributions du Japon devraient soutenir les séjours de longue durée à l’avant-poste en orbite lunaire et permettre aux missions du programme Artemis de réussir à mesure qu’elles font progresser l’exploration et la recherche scientifique dans l’espace.

Le programme Gateway de la NASA est une collaboration internationale visant à établir la première station spatiale de l’humanité autour de la Lune en tant qu’élément central des missions Artemis de la NASA. Cette plate-forme sera essentielle pour développer la technologie et les capacités nécessaires à l’exploration future de Mars.

