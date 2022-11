Un volcan sous-marin pourrait éclater près du point le plus profond de la Terre

Le volcan sous-marin, situé sur le sous-marin du mont Ahyi, à des centaines de mètres sous la surface de l’océan Pacifique, a commencé à entrer en éruption à côté du point le plus profond de la Terre : la fosse des Mariannes.

Une déclaration publiée par le United States Geological Survey (USGS) a souligné que les images satellites ont capturé une certaine décoloration à la surface de l’océan à Ahyi. Cependant, comme la zone est éloignée, les scientifiques ont du mal à confirmer l’activité. Heureusement, des capteurs hydro-acoustiques sur Wake Island ont détecté « des signes constants d’activité de fontaine volcanique sous-marine ».

Selon le géophysicien Matthews Haney, dans une interview avec Newsweek, il est intéressant de noter que le volcan sous-marin est situé à près de 200 kilomètres de la fosse des Mariannes, l’endroit le plus profond de tous les océans. En plus d’avoir un terrain très accidenté, la fosse des Mariannes a une profondeur incroyable de 11 034 mètres.

Le volcan aurait pu entrer en éruption à partir de la mi-octobre de cette année, mais encore une fois, selon l’USGS, l’éloignement de la zone est devenu difficile à confirmer. Pour l’instant, il n’y a pas de stations de surveillance près du mont sous-marin, de sorte que les scientifiques sont limités dans leur capacité à évaluer l’activité volcanique.

Image : Mariana Trench, endroit le plus profond de la Terre, situé dans l’océan Pacifique. Crédits : Oliver Denker/

Manque de surveillance précise des volcans sous-marins

Pour l’instant, les professionnels ne comptent que sur l’aide de satellites pour surveiller la région. Haney a afirmé qu’il pourrait y avoir une possibilité que des relevés et des mesures soient effectués par bateau sur le site. Cependant, c’est peut-être le moment d’appliquer la théorie de la précaution : en cas de doute, il vaut mieux épargner à l’équipage d’éventuelles conséquences néfastes, qui peuvent être causées par l’activité volcanique.

La dernière éruption de ce volcan s’est produite le 17 mai 2014. À l’époque, des plongeurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menaient des enquêtes sur les récifs coralliens à proximité et ont signalé avoir entendu de grandes explosions dans cette zone, qui est l’une des plus actif du monde. Il y a neuf îles volcaniques et plus de 60 volcans sous-marins. Environ 20 volcans sous-marins sont considérés comme actifs.

