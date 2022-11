Hubble a pris une photo d’un nuage qui formera une étoile ; Voir

Le télescope spatial Hubble de la NASA, dans l’une de ses enquêtes sur l’espace, a capturé l’image du nuage moléculaire de gaz et de poussière, CB 130-3, situé à 652 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Serpens, qui abrite une » étoile enfant projet.

Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), ces nuages ​​agissent comme des blocs de construction pour la formation des étoiles. Ces nuages ​​sont considérés comme des pépinières stellaires qui peuvent être les lieux de naissance de multitudes d’étoiles, à la fois singulièrement et par paires binaires.

La nouvelle image de Hubble montre le nuage ressemblant à un verre de jus de carotte renversé sur une nappe d’étoiles et de galaxies. L’image elle-même ne montre aucun signe qu’une étoile soit en train de se former. D’autres détails sur le cloud sont plus évidents. L’image montre que la densité du nuage moléculaire n’est pas constante.

De plus, les bords extérieurs du phénomène peuvent être vus faiblement, comme des volutes de gaz qui brouillent simplement les étoiles d’arrière-plan. À l’opposé, le matériau au centre du nuage moléculaire est si dense qu’il bloque entièrement la lumière des étoiles d’arrière-plan.

Image : Pépinière d’étoiles capturée par le télescope spatial Hubble. Crédits : ESA/Hubble, NASA & STScI, C. Britt, T. Huard, A. Pagan

La couleur peut indiquer une densité de pépinière stellaire

Le gaz et la poussière affectent également la couleur des étoiles derrière elle, ainsi que leur luminosité. Les étoiles vues à travers un matériau épais plus proche du centre semblent avoir pris une teinte plus rouge que celles qui brillent à travers un matériau moins dense sur les bords extérieurs de la structure. Ce rougissement est le résultat d’un effet intéressant. Le changement de couleur peut être utilisé pour cartographier la densité du nuage et fournir un meilleur aperçu de la structure de cette pépinière stellaire.

