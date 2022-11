Formalisation de la première police d' »assurance lunaire » au monde

L’assurance-vie, automobile, habitation ou de biens est quelque chose de très courant et fortement recommandé comme outil de protection contre les risques de toutes sortes. Ce ne sont là que quelques exemples d’objets contractuels, parmi une série aux périmètres les plus variés (et même curieux, comme ceux portant sur des parties du corps ou des objets insolites).

Aucun contenu ne surpasse cependant une politique récemment élaborée par Mitsui Sumitomo Insurance Co. (MSIG), une filiale de Groupe d’assurances MS&AD Holdings, dont le siège est à Tokyo, au Japon. Leader sur le marché de l’assurance non-vie dans le pays, en plus de l’automobile, de l’incendie et des accidents de la vie, MSIG propose également des services d’assurance pour les lancements de satellites.

Image : taffpixture – (édition : Digital Look)

La société a été engagée par ispace, une société mondiale d’exploration spatiale, pour fournir la première police d' »assurance lunaire » au monde, qui couvre intégralement les risques découlant de sa première mission sur la lune, du lancement de la fusée à l’atterrissage. . Selon un communiqué de l’entreprise, le service couvre également l’établissement des communications et des transmissions de données entre l’atterrisseur et le contrôle de mission.

Dans le cadre des plans d’ispace, il propose une assurance lunaire signée avec MSIG pour les futurs vols de n’importe quelle compagnie. « La couverture d’assurance jouera un rôle important dans la réalisation du transport lunaire à faible coût et à haute fréquence fourni par ispace, compte tenu des risques inhérents et des coûts élevés associés aux vols spatiaux », indique la note officielle.

Lire la suite:

Depuis 2019, lorsque MSIG a rejoint le programme HAKUTO-R d’ispace en tant que partenaire commercial, les deux organisations ont collaboré pour développer le premier service d’assurance lunaire au monde.

ispace estime que d’ici 2040, la Lune soutiendra une population d’environ 1 000 personnes, avec 10 000 autres visitant la lune chaque année, et dans le cadre de cette vision, l’entreprise vise à être un orchestrateur clé dans la création de cette nouvelle industrie.

