Des épées vikings incrustées dans la pierre sont découvertes

Les archéologues ont mis au jour les deux épées viking trouvées dans des chambres funéraires en pierre du centre de la Suède. O Apparence numérique a publié plus tôt ce mois-ci la découverte d’épées soupçonnées d’avoir été utilisées comme lien entre le défunt et le dieu guerrier nordique Odin, et son domaine Valhalla.

Les armes sont restées intactes pendant environ 1 200 ans et donnent un aperçu de la vie des personnes qui y vivaient. Le grand cimetière compte environ 100 sépultures, datant de la fin de l’âge du fer entre 600 et 1000 après JC.

Lire la suite:

L’archéologue Anton Seiler, impliqué dans les fouilles des Musées historiques d’État de Suède, a expliqué à Newsweek pourquoi ce site est resté si bien préservé pendant tout ce temps. Selon Seiler, « les sites funéraires de l’âge viking sont souvent situés sur des crêtes et n’ont donc pas été endommagés par les travaux agricoles au cours des siècles suivants ».

Les armes ont été envoyées pour conservation immédiatement après avoir été excavées. « Après la conservation, lorsque les fragments seront assemblés, nous serons en mesure de déterminer la longueur et la forme exactes des épées », a déclaré Seiler. « L’usure et tout dommage éventuel des batailles seront également visibles après la conservation. »

Image : Photo d’une des anciennes épées trouvées sur le site de fouilles. Crédits : Musées historiques nationaux, CC BY

Les épées dans les chambres funéraires sont inhabituelles

Même face à tant de recherches et à tant de tombes découvertes, seules 20 sépultures de l’ère viking avec des épées du Västmanland sont connues. Cela montre à quel point ces tombes à épée sont inhabituelles. Les épées trouvées dans les chambres funéraires sont en fer lourd et mesurent environ 1 mètre de long, mais c’est un nombre difficile à estimer car les instruments ont été brisés lorsqu’ils ont été enfoncés dans le sol. Les armes ont également résisté à plus de mille ans de dégradation.

Des fouilles dans la région ont commencé pour s’étendre et construire une autoroute entre deux villes. En plus des épées, d’autres artefacts ont été trouvés, comme une pièce de chasse en os de baleine, des vases en céramique, des rivets et des clous en fer, entre autres. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi de tels objets sont là, pour l’instant, toutes les hypothèses soulevées sont des spéculations.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !