Un mystérieux squelette retrouvé sur la plage de Sao Paulo

Avez-vous déjà imaginé marcher le long de la plage et tomber soudainement sur un squelette en cours de route ? Cela semble étrange, mais cette situation est arrivée à un couple qui se promenait sur la plage d’Ilha Comprida, sur la côte sud de São Paulo. Letícia Santiago et Devanir Souza ont même enregistré une vidéo dans laquelle ils racontent comment ils ont trouvé les ossements.

Selon le duo, ils n’ont vu que trois phalanges à l’extérieur de la bande de sable de Balneário Mares do Pontal, dimanche matin (20), et ont décidé de creuser, car ils pensaient qu’il s’agissait d’ossements humains. Cependant, dès qu’ils ont terminé, ils ont trouvé une énorme « main », qu’ils pensaient impossible d’avoir appartenu à un être humain.

Dans la vidéo, Letícia commente : « C’est très grand. Pensez à un « entraînement de la vessie dure ». Nous ne savons pas de quel animal il s’agit, et si c’est un extraterrestre, c’est encore pire ! », a plaisanté Letícia en montrant et en racontant les caractéristiques du squelette.

Dans une interview accordée à G1, le biologiste marin Eric Comin a déclaré qu’il s’agit probablement d’un squelette de cétacé – des mammifères aquatiques tels que des baleines, des marsouins et des dauphins – qui est mort en mer. De plus, Comin a estimé, d’après l’état de décomposition du membre retrouvé, que l’animal a dû mourir il y a environ un an et demi.

Image : Squelette d’un animal marin trouvé dans la bande de sable d’une plage d’Ilha Comprida (SP). Crédits : Archives personnelles/Letícia Santiago

Afin de confirmer à quel groupe appartenait l’animal, le professionnel a indiqué qu’une analyse plus détaillée de la structure osseuse retrouvée serait nécessaire. Cependant, il soupçonne qu’en raison de la taille et de l’emplacement où les ossements ont été trouvés, ils pourraient être ceux d’un dauphin, qui est un animal très commun sur la côte sud de São Paulo.

Si vous trouvez des structures marines sur la plage, prévenez les autorités locales

Face à ce cas, le biologiste a lancé une mise en garde, car trouver des ossements d’animaux marins sur la bande de sable de la plage n’est peut-être pas aussi rare qu’il n’y paraît : devant ce type de structure, la population doit avertir les agences environnementales de la région. Dans le cas d’Ilha Comprida, l’Instituto de Pesquisas de Cananéia (IPEC) est chargé d’enquêter sur la situation et de la traiter de la meilleure façon possible. Une autre entité qui peut également être activée est la police de l’environnement, car elle est en contact avec des professionnels qui retirent ce matériau des plages.

Le coordinateur de l’IPEC, Henrique Chupill, a partagé avec G1 qu’il soupçonne également que le squelette pourrait être celui d’un cétacé. De plus, il a souligné que, lorsque des ossements d’animaux marins sont retrouvés sur les plages surveillées par l’Institut, l’orientation est que les baigneurs les contactent toujours par téléphone.

A ces occasions, l’institution privilégie le fait de laisser les ossements sur la plage afin qu’ils n’interfèrent pas avec la circulation des nutriments au sein de l’écosystème. « Éventuellement, lorsqu’il présente un intérêt scientifique, nous le recueillons pour l’utiliser dans des études. S’il s’agit d’un animal frais, nous le récupérons pour faire une autopsie et identifier la cause du décès », a expliqué Chupill.

