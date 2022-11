Le télescope spatial James Webb a subi 14 impacts de météorites

Fin mai, le télescope spatial James Webb a été frappé par de petites météorites, comme l’a rapporté le Apparence numérique🇧🇷 Selon la NASA, l’un des 18 miroirs de l’observatoire a été touché, subissant des dégâts sans proportions majeures – ce que l’on peut voir sur cette image.

Les 14 impacts de météorites détectés par l’équipe du télescope spatial James Webb sont sur la cible, mais un en particulier a déclenché une alerte rouge. Image : Vadim Sadovski – (arrière-plan) / Pngwing (JWST) / Édition : Netcost-Security

Ce n’était pas le seul incident de ce genre avec des équipements d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars américains (plus de 53 milliards de reais aux taux de change actuels). « Nous avons subi 14 impacts de micrométéoroïdes mesurables sur notre miroir principal et en moyenne un à deux par mois comme prévu », a déclaré Mike Menzel, ingénieur des systèmes de mission Webb, dans un communiqué.

Selon Menzel, l’incident de mai a dépassé les attentes et les modèles de pré-lancement, ce qui a suscité des inquiétudes chez le personnel. « Cependant, même après un tel événement, nos performances optiques actuelles sont toujours deux fois supérieures à nos exigences. »

Bien que ces collisions, en général, soient dans les prévisions et que le télescope ait été préparé pour y faire face, les scientifiques ont choisi d’ajuster son orbite, afin d’éviter des impacts plus graves.

La NASA a réuni un groupe d’experts en optique et en micrométéoroïdes de l’équipe Webb, le fabricant de miroirs du télescope, du Space Telescope Science Institute (STScI) et du Bureau des environnements météoroïdes pour enquêter sur la situation.

Après une analyse approfondie, l’équipe a conclu que l’impact observé en mai était un événement statistiquement rare, à la fois en termes d’énergie et parce qu’il a touché un point particulièrement sensible du miroir primaire.

Lire la suite:

« Les micrométéoroïdes frappant le miroir de front (se déplaçant dans la direction opposée au déplacement du télescope) ont deux fois la vitesse relative et quatre fois l’énergie cinétique, donc éviter cette direction lorsque cela est possible aidera à prolonger les performances d’une optique exquise pendant des décennies », a déclaré Lee Feinberg, responsable des éléments optiques chez Webb.

Cela, selon la déclaration de la NASA, n’indique pas que ces zones du ciel ne peuvent pas être observées, mais simplement que les captures et les analyses de ces objets seront effectuées de manière plus sûre à un stade différent, lorsque Webb se trouvera à un autre endroit de son orbite, le dite zone de prévention des météoroïdes, qui sera mise en place dès la deuxième année scientifique du télescope, le « Cycle 2 ».

