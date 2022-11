Virgínia Leone Bicudo : qui est honorée par Google dans le Doodle

Ce lundi (21), le Google Doodle célèbre le 112e anniversaire de la psychanalyste brésilienne Virgínia Leone Bicudo, pionnière des études raciales au Brésil. C’est elle qui était chargée de veiller à ce que les perspectives noires soient entendues dans le monde universitaire.

Née à São Paulo au début du XXe siècle, Virgínia Bicudo était la fille d’un immigré italien, qui travaillait comme domestique, et son père, un homme noir, rêvait d’être médecin. Après avoir subi le rejet des facultés de médecine, qui refusaient l’admission uniquement en raison de la couleur de leur peau, le père de Virginia a décidé d’investir dans l’éducation de leurs enfants.

Inspirée par les histoires de ses parents, la future psychanalyste a donné la priorité à ses études dès son plus jeune âge, ce qui lui a permis d’entrer et d’obtenir son diplôme à l’Escola Caetano de Campos, où elle a obtenu son diplôme en éducation à la santé publique. Au cours de sa carrière, elle a travaillé comme assistante psychiatrique, poste qu’elle a rapidement quitté lorsqu’elle a été promue et a commencé à travailler comme superviseure à la clinique d’orientation de l’enfant à São Paulo.

Comme l’étude a toujours été une valeur importante pour elle, en 1936, Virgínia a commencé à étudier les sciences sociales à l’École libre de sociologie et de politique, le premier établissement d’enseignement supérieur au Brésil à enseigner la discipline. Il convient de noter qu’elle était la seule femme inscrite au cours et que, pendant son séjour dans cette école, elle a entendu parler de Sigmund Freud.

Image : Doodle sur la psychanalyste brésilienne, Virgínia Bicudo. Crédits : Reproduction/Google.

Deux ans plus tard et avec un baccalauréat, Bicudo croyait pouvoir utiliser la psychanalyse pour mieux comprendre les tensions raciales au Brésil, un problème qui a eu un fort impact sur sa vie et celle de son père. De plus, Virginia a également fait des études de troisième cycle dans la même école. Son premier travail de diplôme au Brésil s’est concentré sur les relations raciales.

Invitation au psychanalyste à participer à un projet de recherche de l’UNESCO

Ce dévouement au sujet lui a valu une invitation à participer à un projet de recherche de l’UNESCO qui analyse la race dans différents pays. Parmi les conclusions auxquelles elle est parvenue dans ses recherches, il y avait que le Brésil n’était pas une démocratie raciale, un point qui contredit les croyances de son conseiller et a conduit à la non-publication de son travail.

Lorsque Bicudo est retournée au Brésil, elle a été traitée comme une imposteuse et a commencé à être rejetée dans le milieu universitaire pour ne pas avoir de diplôme en médecine. Toute cette situation l’a fait déménager à Londres. En Europe, elle a étudié avec certains des psychanalystes les plus éminents de l’époque. Elle a diffusé des conférences au Brésil via la BBC pour faire connaître son travail.

En 1959, Bicudo retourne au Brésil et fonde l’Instituto de Psicanálise de la Sociedade de Psicanálise de Brasília. Elle était également chargée de présenter l’émission de radio « Nosso Mundo Mental », l’une des plus populaires au Brésil, tout en écrivant une chronique dans le journal du même titre. Tous ces efforts, associés à la résilience du psychanalyste, ont jeté les bases des futures générations de professionnels du domaine.

Même après tant d’années, Virgínia est toujours une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, et son travail mérite d’être lu et relu pour que les futurs professionnels et passionnés puissent comprendre ce qu’était le Brésil au XXe siècle et quels étaient les défis auxquels les gens étaient confrontés. comme Virginie.

