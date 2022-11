Les peaux de champignons sont utilisées pour produire des puces électroniques biodégradables

Une équipe de scientifiques autrichiens propose une solution créative et révolutionnaire pour les déchets dits électroniques (jeter ordinateurs, téléphones portables, téléviseurs et autres appareils inutilisables) : des substrats biodégradables à partir de peaux de champignons comme matière première pour la fabrication de puces.

Selon l’article décrivant l’étude, publié ce mois-ci dans la revue Avancées scientifiquescette technologie – baptisée « MycelioTronics » – montre un grand potentiel en tant que remplacement possible des cartes de circuits imprimés traditionnellement en plastique, entre autres applications.

Prototype de circuit imprimé biodégradable fabriqué à partir de peau de champignon reishi. Image : © Division de physique de la matière molle, Université Johannes Kepler de Linz/Doris Danninger

Les substrats, qui fournissent une base de chauffage et de refroidissement pour les composants informatiques, constituent l’essentiel de nombreux produits électroniques. Malheureusement, sa composition conventionnelle est extrêmement nocive pour l’environnement, à la fois en raison de la difficulté à la séparer des autres composants et en raison de sa lente détérioration.

Ainsi, selon le site Internet Nouveau scientifique, les substrats contribuent fortement aux quelque 50 millions de tonnes métriques de déchets électroniques générés chaque année. « Le substrat lui-même est la partie la plus difficile à recycler », a déclaré Martin Kaltenbrunner, chercheur à l’Université Johannes Kepler de Linz, en Autriche, et l’un des responsables du projet.

Selon lui, l’idée d’utiliser des champignons est née d’un heureux accident de laboratoire : en cherchant s’il était possible d’isoler les maisons à partir de peaux de champignons, les scientifiques ont découvert que les membranes qui recouvrent les mycéliums – ou racines – des champignons reishi (ganoderma lucidum), en particulier, étaient étonnamment « robustes, flexibles et résistants à la chaleur, pouvant supporter des températures allant jusqu’à près de 250 degrés Celsius. « Fondamentalement, toutes les qualités dont vous pourriez avoir besoin dans les substrats électroniques », déclare Kaltenbrunner.

Les chercheurs ont réalisé plusieurs expériences dans lesquelles ils ont recouvert la peau sèche du champignon d’une couche de cuivre, de chrome et d’or, afin d’améliorer la conductivité. De plus, ils ont utilisé un laser pour imprimer des rails conducteurs et ont découvert que le produit se comportait comme un PCB (Printed Circuit Board), avec l’avantage d’être biodégradable.

Utilisés en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de quatre mille ans, les champignons reishi peuvent être utiles comme matière première biodégradable alternative pour la fabrication de puces électroniques. Image : Tarapong Srichaiyos –

Selon un communiqué publié par l’équipe, des tests ont montré que la peau du champignon faisait un travail impeccable. Bien qu’il ne soit pas encore prêt pour une production à grande échelle, l’espoir est qu’un jour ce matériau de mycélium devienne le substrat standard pour les PCB, l’électronique flexible et même les dispositifs médicaux.

Le champignon reishi est très populaire en Asie, ayant été utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de quatre millénaires. Certains le décrivent comme le champignon de l’immortalité.

