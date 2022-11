Enem 2022 : la question sur le trou noir était dans le test ; voir les faits marquants scientifiques

La deuxième journée de l’examen national des lycées (Enem) 2022 ce dimanche (20) a été marquée par l’application de l’épreuve de Mathématiques et ses Technologies et Sciences et Technologies de la Nature. Parmi les enjeux, quelques sujets curieux ont été abordés comme les trous noirs et le recyclage. Cependant, le manque de questions sur l’environnement a eu des répercussions sur les réseaux sociaux.

L’une des questions les plus curieuses imagine un scénario dans lequel le Soleil serait remplacé par un trou noir et demande ce qu’il adviendrait des planètes du système solaire. Bien que drastique, le remplacement ne provoquerait pas un changement immédiat de l’orbite des étoiles. À tel point que la bonne réponse, selon les professeurs du Student Guide, est qu’« ils garderaient leurs orbites inchangées ».

Une autre question qui a attiré l’attention est celle qui parle de l’utilisation des bouteilles en PET comme système d’éclairage pour les personnes sans électricité et mentionne la création de la «lampe écologique» créée par le Brésilien Alfredo Moser. L’engin curieux utilise la réfraction du soleil pour éclairer les environnements.

D’autres points forts d’Enem 2022 en sciences naturelles étaient des questions sur les plaques voltaïques et la réduction d’énergie, les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et Fukushima et la production d’éthanol. De manière générale, selon les experts du site, l’épreuve était jugée assez dense et difficile, mais avec une bonne diversité de sujets.

Enem 2022 : connaître l’examen

Créé en 1998, l’examen national du lycée (Enem) a pour objectif d’évaluer les performances scolaires des élèves en fin d’enseignement fondamental. Les étudiants qui terminent ou qui ont terminé leurs études secondaires au cours des années précédentes peuvent participer.

Au fil des ans, Enem est devenu l’une des principales portes d’entrée de l’enseignement supérieur au Brésil. Grâce à l’examen, les candidats peuvent participer au système de sélection unifié (Sisu) et à des initiatives telles que le programme Université pour tous (Prouni).

