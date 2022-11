Un séisme de magnitude 5,6 fait des dizaines de morts en Indonésie

Au moins 46 personnes sont mortes après qu’un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé Java, l’île principale de l’Indonésie, lundi (21). Les informations proviennent de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) du pays.

Selon l’Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB), jusqu’à présent, il y a 46 morts et environ 700 blessés par le tremblement de terre à Cianjur, mais les recherches se poursuivent. Image : Ali Fahmi –

Selon le bureau, l’épicentre du tremblement de terre, d’une magnitude de 5,6, se trouvait dans la région de Cianjur, dans la province de Java occidental, à une profondeur de 10 km. « Il y a 46 morts à l’hôpital régional de Cianjur et environ 700 blessés. Beaucoup ont été blessés parce qu’ils ont été touchés par des bâtiments effondrés », a déclaré le général de division Suharyanto, chef du BNPB.

Quatre écoles et 52 maisons se sont effondrées ou ont été gravement endommagées. Parmi les bâtiments les plus endommagés figurent une mosquée, un hôpital et quelques équipements publics. « Des informations sont toujours collectées sur l’étendue des victimes et des dégâts, et les recherches de corps et de blessés se poursuivent », lit-on dans un communiqué publié par le bureau.

Comme le souligne le journal Le gardien, le tremblement de terre a été fortement ressenti dans la zone métropolitaine de Jakarta, la capitale du pays, distante de 75 km, ébranlant plusieurs gratte-ciel. « Le tremblement de terre était si fort que mes collègues et moi avons décidé de quitter notre bureau au neuvième étage en utilisant les escaliers de secours », a déclaré Vidi Primadhania, qui travaille dans un immeuble de bureaux au sud de Jakarta.

Le pays, qui compte plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la « ceinture de feu » – un arc de volcans et de failles tectoniques dans le bassin du Pacifique.

En février, un puissant tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier de l’année dernière, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a fait plus de 100 morts et près de 6 500 blessés dans l’ouest de Sulawesi.

Un puissant tremblement de terre suivi d’un tsunami dans l’océan Indien en 2004 a tué près de 230 000 personnes dans plus de dix pays de la région, la plupart des décès étant survenus en Indonésie, qui a enregistré environ 170 000 décès résultant de la catastrophe.

