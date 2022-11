Nous « nous dirigeons vers l’enfer climatique », déclare le secrétaire général de l’ONU

La 27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP-27) s’est déroulée du 6 au 18 novembre et l’urgence de réduire les émissions a été discutée. La nécessité pour les pays les plus pollueurs de réagir au changement climatique et pour les pays développés d’aider les pays les plus pauvres à faire face au scénario ont été des points de conversation importants.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a été plus direct sur le sujet dans son discours d’ouverture lorsqu’il a déclaré : « L’humanité a le choix : coopérer ou périr. Soit nous concluons un pacte de solidarité climatique, soit un pacte collectif de suicide. Guterres a également insisté pour appeler à l’agilité dans la gestion des effets des changements avant qu’ils ne deviennent irréversibles. « Nous sommes sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur. » dit-il dans son allocution.

Il a également souligné que des accords et des stratégies ont été élaborés pour l’élimination de l’utilisation du charbon et le passage des combustibles fossiles aux sources d’énergie propres et renouvelables. Par ailleurs, il a également demandé que des financements soient accordés aux pays les plus pauvres pour réduire les émissions et faire face aux conséquences déjà existantes du changement climatique.

Selon l’agence météorologique des Nations Unies, les 8 dernières années ont probablement été les plus chaudes jamais enregistrées. La conséquence en est la réduction constante des glaciers et du volume de glace. Le niveau de la mer a augmenté d’environ 5 mm par an depuis 2000, soit près de 2,5 fois plus que les 2,1 mm par an en 1990.

En plus de la fonte des glaces, la hausse des températures mondiales a également provoqué le réchauffement des océans. Environ 90% de la chaleur atmosphérique leur est transmise, ce qui a entraîné une augmentation de la température de la mer de 67% au cours des 15 dernières années. Les conséquences du changement climatique causent déjà plusieurs problèmes à la population mondiale. En Afrique de l’Est, plus de 18 millions de personnes meurent de faim en raison de la sécheresse de 4 ans qui s’est emparée de la région, tandis que les inondations au Pakistan ont tué 1 700 personnes et laissé près de 8 millions de sans-abri.

