La viande cultivée en laboratoire peut être consommée sans danger, selon la FDA

La viande cultivée en laboratoire est déjà une réalité. La Food and Drug Administration (FDA) vient de donner son approbation de sécurité à Upside Foods. L’agence de réglementation américaine a examiné le produit à base de poulet fabriqué par la startup qui produit de la viande cultivée à partir de cellules.

« La FDA s’est engagée à soutenir l’innovation dans l’approvisionnement alimentaire », a déclaré l’agence américaine dans un communiqué. Avec le feu vert de l’agence, l’industrie de la viande cultivée devrait être stimulée.

Avant de vous exciter, la FDA souligne que la consultation de précommercialisation « n’est pas un processus d’approbation ». Pourtant, c’est une étape historique pour l’entreprise. « La viande cultivée n’a jamais été aussi proche du marché américain qu’elle ne l’est aujourd’hui », a déclaré Uma Valeti, fondatrice et PDG d’Upside.

Rréacteurs utilisés par Upside Foods pour cultiver de la viande de laboratoire (Image: Aliments à l’envers / Divulgation)

Il est encore difficile d’estimer quand la viande issue de la multiplication cellulaire sera disponible à l’achat. Il reste encore de nombreux obstacles à surmonter, mais Upside affirme qu’il s’efforcera d’obtenir les approbations restantes afin que son poulet d’élevage puisse être vendu aux consommateurs.

