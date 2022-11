Regardez la mission Artemis 1 en route vers la Lune en direct ce soir

De plus en plus proche de sa destination, la capsule Orion de la NASA est suivie par des regards attentifs du monde entier. Soit via l’outil de tracking hébergé sur le site de l’agence, soit via les réseaux sociaux du projet, le vol Artemis 1 peut être suivi 24h/24.

La NASA fournit un site Web qui suit la capsule Orion en temps réel tout au long de la mission Artemis 1. Image : Track Artemis / NASA

En ce sens, le projet de télescope virtuel, un service fourni par l’Observatoire astronomique Bellatrix, basé en Italie, diffusera en direct depuis le vaisseau spatial. Une façon de plus de ne manquer aucun moment de cette mission historique.

Tout dépendra, bien sûr, des conditions météorologiques, pour que le télescope puisse capturer le véhicule, qui devrait apparaître tout petit au milieu du vide de l’espace. Si tout se passe bien, la diffusion sera commentée en temps réel par l’astrophysicien du projet, Gianluca Masi. LA Direct doit commencer à 1h30 du samedi (19) au dimanche (20), sur la chaîne YouTube du projet de télescope virtuel.

« Le lancement d’Artemis 1 est bien plus qu’un retour sur la lune. C’est le début d’une nouvelle ère », a écrit Masi dans un communiqué. « En raison de l’importance historique de cet événement, nous avons décidé d’essayer quelque chose de jamais fait (à notre connaissance) auparavant : nous partagerons des images en direct en ligne du vaisseau spatial Orion en route vers la Lune après son lancement. »

Le scientifique continue. « Nous ferons de notre mieux pour montrer le vaisseau spatial Orion Artemis 1 en route vers la Lune, dès qu’il sera visible depuis l’Italie »

Selon lui, les données de lancement et de trajectoire fournies par les services JPL Horizons / Solar System Dynamics seront utilisées, dûment importées dans les télescopes robotiques du projet pour suivre cette cible « extrêmement exigeante ».

Orion voit la Lune pour la première fois

Vendredi soir (18), la capsule Orion, de la mission Artemis 1, se trouvait à près de 350 000 km de la Terre et à environ 150 000 km de la Lune, lorsqu’elle a obtenu la première vue de notre satellite naturel, destination de son voyage.

Une caméra positionnée sur l’un des panneaux solaires de l’engin spatial, qui a traversé l’espace à plus de 1 600 km/h, a enregistré une vidéo de ce moment très particulier de la mission, diffusée par la Nasa sur Twitter.

La vidéo est la dernière vue incroyable du vaisseau spatial, qui est équipé de 24 caméras réparties sur son extérieur, ses panneaux solaires et son intérieur pour enregistrer chaque détail de son vol d’essai.

Avant ces images, le record le plus impressionnant est survenu dans les premières heures après le lancement, lorsque la capsule Orion a capturé la Terre en retard alors qu’elle se dirigeait vers la Lune.

Lire la suite:

Lundi prochain (21), Artemis 1 effectuera son survol le plus proche de la Lune. Ce moment historique sera retransmis en direct sur NASA TV, à partir de 9h15 (heure de Brasilia). Selon les plans de la mission, le vaisseau spatial atteindra jusqu’à 100 km de l’étoile au moment de l’approche la plus proche, prévue pour 9h57.

