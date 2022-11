Artemis 1 : Orion fait le premier enregistrement de la Lune ; regarder la vidéo

Vendredi soir (18), la capsule Orion, de la mission Artemis 1, se trouvait à près de 350 000 km de la Terre et à environ 150 000 km de la Lune, lorsqu’elle a obtenu la première vue de notre satellite naturel, destination de son voyage.

Une caméra positionnée sur l’un des panneaux solaires de l’engin spatial, qui a traversé l’espace à plus de 1 600 km/h, a enregistré une vidéo de ce moment très particulier de la mission, diffusée par la Nasa sur Twitter.

« Le troisième jour de la mission Artemis I, Orion a manœuvré ses panneaux solaires et capturé la Lune avec une caméra montée sur le bord du réseau », indique le tweet.

La vidéo est la dernière vue incroyable du vaisseau spatial, qui est équipé de 24 caméras réparties sur son extérieur, ses panneaux solaires et son intérieur pour enregistrer chaque détail de son vol d’essai.

Avant ces images, le record le plus impressionnant est survenu dans les premières heures après le lancement, lorsque la capsule Orion a capturé la Terre en retard alors qu’elle se dirigeait vers la Lune.

Lundi prochain (21), Artemis 1 effectuera son survol le plus proche de la Lune. Ce moment historique sera retransmis en direct sur NASA TV, à partir de 9h15 (heure de Brasilia). Selon les plans de la mission, le vaisseau spatial atteindra jusqu’à 100 km de l’étoile au moment de l’approche la plus proche, prévue pour 9h57.

En atteignant la Lune, le module de service européen, conçu et déployé à Orion par l’Agence spatiale européenne (ESA), sera utilisé pour effectuer une manœuvre qui utilisera la gravité lunaire pour permettre au vaisseau spatial d’entrer dans une soi-disant « orbite rétrograde lointaine ». » sur la Lune. .

« Rétrograde » fait référence au fait que la capsule tournera autour de la Lune dans la direction opposée à la façon dont l’étoile orbite autour de la Terre. Et « lointain » indique, en pratique, qu’Orion atteindra 64 000 km au-delà de notre satellite naturel, ce qui représente le point le plus éloigné dans l’espace lointain qu’un vaisseau spatial d’équipage ait atteint à ce jour.

Après environ six jours sur cette orbite, la capsule reviendra au point le plus proche de la Lune, à 100 km d’altitude, d’où il est possible d’observer les caractéristiques distinctes de la surface lunaire, y compris ses cratères d’impact. Il utilisera ensuite ce survol rapproché pour utiliser l’attraction gravitationnelle de la Lune pour accélérer vers la Terre.

En route, il écartera le module de service, pour rentrer dans l’atmosphère à 40 200 km/h. À ce moment-là, la capsule connaîtra des températures de près de 2 800 degrés Celsius, étant protégée par le plus grand bouclier thermique du monde (cinq mètres de diamètre).

Après une rentrée en toute sécurité, les parachutes se déploieront pour assurer une plongée précise dans l’océan Pacifique au large de la Californie, ce qui représente le test final du vaisseau spatial.

