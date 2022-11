La NASA frappe le marteau : elle ne changera pas le nom du télescope James Webb

Lancé à Noël 2021, le télescope spatial James Webb (JWST) n’est pas seulement déjà correctement installé chez lui dans l’espace, au deuxième point de Lagrange (L2) entre la Terre et le Soleil, à 1,5 million de km de notre planète, comme il l’a présenté nous presque quotidiennement avec des images impressionnantes et beaucoup de science sur l’univers.

Pourtant, une controverse persiste depuis avant sa sortie. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou n’étaient pas au courant du sujet, rapporté par Apparence numérique en octobre 2021, même après un appel de l’opinion publique, de plusieurs astronomes et même d’employés pour changer le nom du télescope, la NASA a décidé de maintenir l’hommage à son ancien administrateur James Webb, sur qui sont accusés d’avoir commis un crime de homophobie.

Le télescope spatial James Webb, venu révolutionner la recherche en astronomie, est impliqué dans une polémique à cause de son nom.

James Edwin Webb était le deuxième administrateur de la NASA. Entre 1961 et 1968, il a supervisé le programme Apollo qui a fait atterrir des humains sur la Lune et a vaillamment défendu le programme scientifique de la NASA, une motivation citée en 2002 lorsque l’administrateur de l’époque, Sean O’Keefe, a décidé de nommer ce qu’on appelait auparavant le télescope spatial de nouvelle génération. .

Les appels pour que le projet soit renommé ont été nombreux, sur la base d’évaluations selon lesquelles, pendant le temps de Webb au gouvernement fédéral, il a alimenté la discrimination contre les personnes LGBTQIAP +, dans une opération qui a été surnommée Lavender Panic. Il est également accusé d’avoir permis à la sécurité de l’agence spatiale américaine d’interroger des employés dans le passé sur leur homosexualité.

James Edwin Webb a été administrateur de la NASA entre 1961 et 1968. Le choix de son nom pour baptiser le dernier né des télescopes spatiaux de l’agence n’a pas été bien accepté par la communauté scientifique, qui a réclamé un changement. Image : NASA – fichier

Face aux protestations, la NASA a ouvert une enquête et, lors de l’annonce de la décision de conserver le nom, l’actuel administrateur de l’agence, Bill Nelson, a été accusé d’avoir été superficiel dans les justifications, qui, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas été acceptées par les critiques. .

En juillet de cette année, Paul Hertz, chef de la division astrophysique de la NASA, et Brian Odom, historien en chef par intérim de l’agence, ont assuré que les enquêtes seraient approfondies, ce qui a soulevé la possibilité que le nom du télescope puisse être changé même avec l’équipement déjà en opération.

Hertz et Odom ont souligné que les résultats de la recherche seraient publics, contrairement aux actions de la NASA en septembre dernier, lorsque l’agence a refusé de partager tous les documents historiques consultés lors de son enquête sur Webb.

Maintenant, c’est décidé : le télescope continuera à s’appeler James Webb. La NASA a terminé l’enquête sur la conduite de l’ancien chef et l’a innocenté des accusations.

« À ce jour, aucune preuve disponible ne relie directement Webb à des actions ou à des suivis liés au licenciement d’individus en raison de leur orientation sexuelle », indique le rapport. « Sur la base des preuves disponibles, l’agence ne prévoit pas de renommer le télescope spatial James Webb », indique un communiqué publié par la NASA ce vendredi (18), annonçant le résultat de l’évaluation.

«Pendant des décennies, la discrimination contre les employés fédéraux LGBTQIAP + n’a pas été simplement tolérée, elle a été honteusement promue par la politique fédérale», a déclaré Nelson. « La Lavender Panic, qui s’est produite après la Seconde Guerre mondiale, est une partie douloureuse de l’histoire américaine et de la lutte pour les droits LGBTQIAP+. »

Le rapport est accessible au public

Le rapport complet, disponible en ligne, compte 87 pages, dont près de la moitié sont remplies d’images de documents historiques considérés comme des « preuves clés ».

Selon le document, Odom a consulté « des milliers d’archives », tandis qu’un historien indépendant anonyme « a fouillé plus de 50 000 pages couvrant la période 1949-1969 ».

Comme détaillé dans le rapport, l’enquête sur les activités de Webb s’est concentrée sur les réunions auxquelles il a assisté en 1950 et le licenciement d’un analyste budgétaire de la NASA nommé Clifford Norton en 1963.

Les rapporteurs ont analysé des événements et des documents remontant au début des années 1950, lorsque le gouvernement a commencé les persécutions. Les dirigeants de l’époque considéraient l’orientation sexuelle comme un facteur de risque, en partie à cause des craintes de chantage. En juin de cette année-là, Webb a participé à deux réunions importantes : une avec le président Harry Truman et une autre avec le sénateur démocrate américain Clyde Roark Hoey de Caroline du Nord.

Avant d’aborder ces incidents, le rapport propose un historique détaillé des six derniers mois, en s’attardant notamment sur les activités de John Peurifoy, alors sous-secrétaire d’État adjoint à l’administration, qui était le troisième responsable du département, selon sa nécrologie publiée dans le un journal Le New York Times.

Peurifoy était l’un des deux responsables du programme de sécurité intérieure du département, selon le rapport. Il a également été le représentant du département au sein du comité dirigé par Hoey chargé d’enquêter sur le « problème de l’emploi des homosexuels et autres pervers sexuels au gouvernement ».

James Webb a reçu la « Distinguished Service Medal » de la NASA, la plus haute distinction pouvant être décernée par la National Aeronautics and Space Administration des États-Unis. Image :

Le rapport place Peurifoy en tête des activités anti-LGBTQIAP+ et note que le Département d’État a conclu que le Comité Hoey aurait un accès limité à son secrétaire et sous-secrétaire.

« Pour cette raison, il est raisonnable de supposer que Webb a joué peu de rôle dans l’affaire, d’un point de vue administratif ou philosophique, au-delà de la réunion du 28 juin 1950 avec le sénateur Hoey », indique le rapport, ajoutant que l’enquête n’a trouvé aucun document. reliant Webb au comité.

« Sur la base des preuves disponibles, la principale implication de Webb consistait à tenter de limiter l’accès du Congrès aux dossiers du personnel du Département d’État », indique l’opinion. « Au cours de cette réunion, Webb a transmis au sénateur Hoey » des informations sur le sujet [da homossexualidade] Quel [Carlisle] Humelsine avait préparé’. Aucune des preuves trouvées ne relie Webb aux actions émergeant de cette discussion.

L’autre rencontre analysée au cours de l’enquête a eu lieu environ une semaine plus tôt. Le rapport soutient que la réunion a permis à Truman et Webb d’élaborer une stratégie sur la façon de répondre au comité sans céder le pouvoir de la Maison Blanche au Congrès.

En ce qui concerne l’affaire Norton, le rapport indique que la « brigade morale » du gouvernement a repéré l’analyste budgétaire de l’époque et un autre homme, qui, séparément, se sont dirigés vers le parking. Cet homme a déclaré à la police que Norton « avait senti sa jambe et avait invité son appartement ».

Tous deux ont été arrêtés à l’époque et emmenés pour interrogatoire. Norton a nié avoir fait des avances sur l’homme. Cependant, le chef de la « Moral Squad » a appelé le chef de la sécurité de la NASA, qui a de nouveau défié Norton et l’a renvoyé. L’employé licencié a ensuite poursuivi la NASA pour licenciement abusif, le tribunal ayant statué en sa faveur en 1969 après que Webb ait déjà quitté l’agence.

Les réunions de 1950 et l’affaire Norton ont été présentées par ceux qui s’opposent à l’honneur de Webb au motif de complicité dans les incidents. Certains affirment également que lorsqu’il s’agit d’un honneur aussi prestigieux que d’avoir un observatoire de classe mondiale nommé d’après un personnage historique, cette personne doit répondre à une norme plus élevée que de simplement ne pas avoir de preuves pour le condamner.

Solution : arrêtez de nommer les choses d’après les gens

D’autres ne sont pas d’accord sur le poids de la responsabilité de Webb. L’historien David Johnson de l’Université de Floride du Sud, qui a écrit un livre sur la Lavender Panic, affirme que condamner l’ancien administrateur de la NASA ignore le contexte de l’époque et la force de la campagne anti-LGBTQIAP+ du gouvernement, estimant que 5 000 à 10 000 employés fédéraux ont été licenciés sur la période.

« C’était la routine, c’était la politique standard du gouvernement. Il n’y avait aucun moyen pour Webb d’intervenir et de dire: « Non, nous n’allons pas virer cet homosexuel » », a-t-il déclaré au site. Space.com. La même prémisse s’applique au fait que Webb ne s’est pas opposé aux pratiques lorsqu’il était au Département d’État : « Ils ne se levaient pas et disaient que les homosexuels devraient avoir des droits égaux, car personne ne disait cela en 1950, pas même les homosexuels. », il a dit.

« Si nous devions blâmer James Webb pour la Lavender Panic, nous devrions changer les noms de beaucoup de choses et de nombreux bâtiments », a déclaré l’historien, soulignant les centres spatiaux Johnson et Kennedy. « Aucune de ces personnes n’était particulièrement active dans la persécution des homosexuels, mais comme Webb, elles étaient là lorsque cette politique était en vigueur. »

Pour éviter les controverses à cet égard à l’avenir, Odom suggère que l’agence « arrête de baptiser les choses avec des noms de personnes ».

