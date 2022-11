Mars et la Terre ont des nuages ​​similaires

Les observations faites par les sondes Mars Express, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, ont souligné que les planètes Mars et Terre partagent des modèles de nuages ​​similaires, malgré des atmosphères différentes. Dans un communiqué, le scientifique du projet Mars Express, Colin Wilson, a déclaré que cette similitude aurait peut-être été moins surprise si elle avait été vue dans des environnements secs ou polaires, mais ce n’était pas le cas.

« Il est tout à fait inattendu qu’en suivant le mouvement chaotique des tempêtes de poussière, des parallèles puissent être établis avec des processus se produisant dans les régions tropicales humides, chaudes et décidément très anti-martiennes de la Terre », a déclaré Wilson.

Pour mener à bien la recherche, les scientifiques ont analysé deux tempêtes de poussière qui se sont produites près du pôle nord martien au printemps 2019. Les images obtenues ont montré que les tempêtes grossissaient puis disparaissaient dans un cycle qui présente des caractéristiques et des formes communes, telles que des spirales de longueurs entre environ de 1 000 à 2 000 kilomètres. Apparemment, ces spirales semblent se former de la même manière que les cyclones extratropicaux observés aux latitudes moyennes et aux latitudes polaires sur Terre.

Un autre point révélé dans les images des tempêtes de poussière sur Mars est qu’elles sont composées de petites cellules nuageuses, qui forment une texture similaire à un chemin de jardin vu dans les nuages ​​au-dessus de la Terre. Ces modèles sont créés par l’interaction de l’air chaud avec de l’air froid, lors du phénomène connu sous le nom de «convection à cellules fermées».

Mars et la Terre ne sont pas les seuls à former des nuages ​​similaires

Le mouvement des cellules de poussière a permis aux scientifiques de mesurer la vitesse du vent martien, qui a atteint 140 km/h, proche de la vitesse atteinte par la tempête Fiona. Fait intéressant, Mars et la Terre ne sont pas les seuls endroits du système solaire où cette convection est observée ; La sonde Venus Express de l’ESA a également détecté des motifs similaires dans les nuages ​​de la deuxième planète après le Soleil.

L’auteur principal de l’étude, Agustín Sánchez-Levaga, a déclaré que « les travaux sur la convection sèche de Mars sont un autre exemple de la valeur des études comparatives de phénomènes similaires qui se produisent dans les atmosphères planétaires, qui surgissent pour mieux comprendre les mécanismes qui les sous-tendent. dans des conditions et des environnements différents ».

Comprendre les nuages ​​permet de mieux comprendre la dynamique de l’atmosphère martienne. De plus, ces informations obtenues peuvent servir de subvention pour de futures missions vers la planète rouge. Prédire l’évolution de telles tempêtes de poussière pourrait protéger les missions et aider les futurs astronautes de Mars à faire face aux tempêtes de poussière.

