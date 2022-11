Mars pourrait détruire l’une de ses lunes

La planète rouge a deux lunes, Deimos et Phobos. Le problème est que la gravité de Mars pourrait détruire la seconde. Entre les deux, Phobos est la plus grande lune, mesure 27 km de diamètre et se situe à 6000 km de la planète. Comparée à notre Lune, qui mesure 3 475 km de diamètre et se trouve à 384 400 km de la Terre, la lune martienne est assez petite.

Les lunes de Mars sont déjà très particulières pour ne pas avoir une forme circulaire, mais Phobos attire plus l’attention pour ses rayures. Ces sillons sont en fait des sillons à la surface de la lune que l’on croyait jusque-là le résultat de collisions d’astéroïdes. Maintenant, une nouvelle étude souligne que ce n’est pas le cas. Une nouvelle étude publiée le 11 novembre. Le Journal des sciences planétaires estime que ces « rayures lunaires » sont la gravité de la planète rouge agissant sur le satellite naturel.

La destruction de Phobos

L’orbite de Phobos est également inhabituelle et pourrait contribuer à sa destruction. Parce qu’il est à une petite distance, son orbite ressemble à une spirale, où le satellite tombe vers Mars, de 1,8 mètre tous les 100 ans. Cela rapproche de plus en plus de la planète, plus la lune est déchirée par la gravité de la planète.

Cette force agissant sur Phobos peut également être appelée force de marée. C’est le résultat des différents champs gravitationnels générés par Mars en différents points de la lune. Il agit plus fortement dans les points les plus proches de la planète et moins intensément dans les endroits plus éloignés, provoquant des aplatissements et des rayures.

À un moment futur, au plus près de Mars, la gravité de Phobos qui le maintiendra ensemble sera inférieure aux forces de marée. Ce moment ne sera pas bon pour la lune, qui se désintégrera en petits astéroïdes qui formeront probablement un petit anneau, comme ceux de Saturne, autour de la planète rouge.

Les chercheurs ont testé cette idée dans un simulateur, qui a prouvé que la force des marées peut en effet provoquer les fissures et la désintégration conséquente de Phobos. Ainsi, la lune de Mars, qui cesserait d’exister dans 40 millions d’années lorsqu’elle est entrée en collision avec la planète, en raison de son mouvement en spirale, pourrait être détruite beaucoup plus tôt.

