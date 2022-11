Découvrez l’un des plus grands fossiles de tortues géantes jamais découverts

Un article publié dans Rapports scientifiques fait remarquer qu’une nouvelle espèce de tortue marine a été découverte en Espagne. Bien qu’il soit « nouveau », c’est un animal qui a vécu il y a entre 83,6 et 72,1 millions d’années, à la fin du Crétacé. Ses fossiles ont été fouillés entre 2016 et 2021 et suggèrent que lorsqu’elle était vivante, la tortue aurait pu mesurer 3,47 mètres de long.

La plus grande espèce de tortue de mer jamais découverte a été cataloguée en raison de fossiles trouvés dans la région du Kansas aux États-Unis. Ces animaux du genre archélon ils ont encerclé les mers nord-américaines et ont atteint 14 pieds du museau à la queue. Même les découvertes en Europe ne sont pas les plus grandes jamais trouvées dans le monde, l’espèce qui y est découverte est la plus grande jamais trouvée sur le continent, qui jusqu’alors ne dépassait pas 1,5 mètre.

Les fossiles de tortues géantes

Les restes ont été trouvés dans le nord-est de l’Espagne, à Cal Torrades et sont un bassin fragmenté mais presque complet et des parties de la carapace. Mais c’est votre bassin pelvien qui attire l’attention. Des proéminences en saillie près du bassin la distinguent de toute autre espèce jamais trouvée, vivante ou fossilisée. On pense que les bosses peuvent être liées au système respiratoire.

Les nouvelles espèces de tortues marines ont été appelées Léviathanochelys aenigmatica et représentent un nouveau groupe de ces animaux. Les fossiles découverts indiquent que les tortues géantes d’Europe et d’Amérique du Nord ont développé ces traits à partir de lignées indépendantes, et le développement de l’espèce européenne peut être lié aux conditions uniques trouvées dans les mers européennes à l’époque.

