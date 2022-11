La météorite tombée dans un village anglais est la plus intacte jamais trouvée

En février de l’année dernière, une boule de feu a traversé le ciel du sud-ouest de l’Angleterre, capturée par plusieurs caméras de sécurité et observatoires astronomiques locaux. Un fragment d’environ 500 g de cette roche spatiale a été retrouvé peu après dans une maison du village de Winchcombe, nom donné plus tard à la météorite.

Images de la météorite Winchcombe. En A, la masse principale de la roche spatiale récupérée par la famille Wilcock le 1er mars 2021. En B, un fragment de l’objet, photographié en entier en C. Crédits : King et al/Science Advances

D’après le site espace.com, la découverte faite si rapidement indique que la météorite a été à peine exposée aux éléments terrestres, ce qui lui a permis de conserver sa composition chimique intacte. En fait, la composition de la roche de Winchcombe est si intégrale qu’elle peut presque correspondre à des échantillons d’astéroïdes collectés par des sondes directement dans l’espace.

Les résultats des analyses préliminaires effectuées sur la météorite ont été publiés cette semaine dans la revue Avancées scientifiques, et semblent soutenir l’idée que l’eau de la Terre provient d’astéroïdes. C’est parce que la roche spatiale de Winchcombe contient des atomes d’hydrogène avec une composition isotopique assez similaire à celle de l’eau sur notre planète.

Cette recherche a également révélé que la météorite devait s’être séparée de son astéroïde parent il y a seulement 200 000 à 300 000 ans – quelque chose de très récent (dans des proportions astronomiques). La plupart des météorites, selon les auteurs de l’article, passent des millions d’années dans l’espace interplanétaire avant que leur chemin ne croise celui de la Terre. Pendant ce temps, ils sont ravagés par les rayons cosmiques et les vents solaires.

En analysant les données des caméras qui ont capturé le passage de la roche dans l’atmosphère terrestre, les astronomes ont pu reconstruire son orbite et déterminer que son astéroïde parent réside dans la ceinture principale d’astéroïdes, entre les orbites de Mars et de Jupiter, et non dans une population proche de notre planète.

Lire la suite:

La météorite Winchcombe est une chondrite carbonée, une classe rare de météorites censées provenir d’astéroïdes très primitifs qui ont migré dans la ceinture principale depuis les bords extérieurs du système solaire et dont la composition chimique a peu changé depuis sa nature vierge, la Winchcombe La météorite offre un aperçu unique de ces anciennes « capsules temporelles ».

« En plus des bons types d’hydrogène, la météorite contient également des matières organiques du type qui aurait pu donner naissance à la vie sur Terre il y a environ 3,5 milliards d’années », ont déclaré les scientifiques dans un communiqué.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !