Les taikonautes font leur dernière activité de plein air sur la station spatiale chinoise

Jeudi (17), à l’aube, deux taïkonautes (désignation des astronautes chinois) ont conclu la dernière activité extérieure de la mission Shenzhou-14 à la station spatiale Tiangong. Cette sortie dans l’espace a permis d’achever les travaux d’installation du module de recherche Mengtian, lancé le 31 octobre.

Chen Dong et Cai Xuzhe ont ouvert l’écoutille du module expérimental Wentian à 00h16 (heure de Brasilia) et sont restés en service extérieur pendant 5,5 heures.

Pendant ce temps, la paire a installé un dispositif pour connecter le module principal de Tianhe à la capsule nouvellement arrivée, ce qui permettra aux astronautes de se déplacer plus facilement et librement entre les modules lorsqu’ils sont hors de la station, sans avoir besoin de bras robotiques pour les manœuvrer. .

Ils ont également soulevé une caméra panoramique du module Wentian et installé une poignée sur son petit bras mécanique. Cela a permis aux deux bras robotiques de Tiangong – qui mesurent respectivement 10,2 mètres et 6 mètres de long – de se connecter, formant pour la première fois un bras plus long.

Le taïkonaute Liu Yang est resté à l’intérieur de la station pour soutenir ses coéquipiers pendant la sortie dans l’espace.

Selon la chaîne gouvernementale chinoise CCTV+, les équipes sur le terrain ont été très satisfaites de l’opération. « La performance de l’équipage dans son ensemble était parfaite, et la coordination entre l’espace et le sol était également très coordonnée. Toute la mission a été menée à bien », a déclaré Chen Shanguang, concepteur en chef adjoint du programme chinois de vols spatiaux habités.

Les trois astronautes de la mission Shenzhou 14 sont arrivés à la station Tiangong début juin. Ils ont déjà effectué deux sorties dans l’espace en septembre et se préparent bientôt à rentrer chez eux.

Selon l’agence de presse Xinhua, la prochaine mission habitée, Shenzhou 15, décollera au sommet d’une fusée Longue Marche 2F depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le désert de Gobi avant la fin de cette année.

Pendant une brève période, les deux équipages vivront ensemble à bord, étant la première fois que la station de Tiangong a pleine capacité.

