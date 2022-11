Parcourez l’univers à l’aide de cette carte interactive réaliste

Des astronomes de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis ont créé une nouvelle carte de l’Univers qui affiche pour la première fois avec précision l’étendue de l’ensemble du cosmos connu. Les données utilisées dans cette entreprise ont été extraites sur deux décennies par le Enquête sur le ciel numérique Sloan🇧🇷

Ce guide interactif, jusque-là accessible uniquement aux scientifiques, est mis à la disposition du grand public, qui pourra naviguer en ligne ou même télécharger le document. Désormais, toute personne intéressée pourra voir la position réelle et les vraies couleurs de 200 000 galaxies.

La reproduction:

Université Johns Hopkins / YouTube

Lire la suite:

Le créateur de la carte, Brice Ménard, professeur à Johns Hopkins, a déclaré que pendant son enfance, il s’était inspiré des images astronomiques et qu’il a maintenant réussi à créer un nouveau type d’image pour inspirer les autres. « Les astrophysiciens du monde entier analysent ces données depuis des années, ce qui a conduit à des milliers d’articles scientifiques et de découvertes », a déclaré Ménard. « Mais personne n’a pris le temps de créer une carte qui soit belle, scientifiquement exacte et accessible aux non-scientifiques. » Pour lui, cette nouvelle carte apparaît comme un moyen de montrer aux gens l’Univers tel qu’il est.

O Enquête sur le ciel numérique Sloan est un effort pionnier pour capturer le ciel nocturne à travers un télescope situé au Nouveau-Mexique. Il a fallu des années de captures aux astronomes pour obtenir cette perspective extraordinairement large.

L’immensité de l’Univers sur la carte

L’expansion de l’Univers contribue à rendre cette carte encore plus colorée. Plus un objet est éloigné, plus il apparaît rouge. Le haut de l’écran indique le premier éclat rayonnement émis peu après le Big Bang, il y a 13,7 milliards d’années.

Chaque point sur la carte est une galaxie, et chaque galaxie contient des milliards d’étoiles et de planètes. La Voie lactée n’est qu’un de ces points. « Sur cette carte, nous ne sommes qu’une particule en bas, juste un pixel. Et quand je dis nous, je veux dire notre galaxie, la Voie lactée, qui compte des milliards d’étoiles et de planètes », explique Ménard.

Carte de l’univers observable, réalisée par des scientifiques de l’Université Johns Hopkins, aux États-Unis. Crédits : Université Johns Hopkins

Il espère que les gens découvriront à la fois la beauté indéniable de la carte et son étendue impressionnante. « A partir de cette particule en bas », dit-il, « nous sommes capables de cartographier les galaxies à travers l’univers, et cela en dit long sur le pouvoir de la science. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !