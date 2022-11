Suivez la mission Artemis 1 en temps réel avec cet outil de la NASA

Pour ceux qui sont excités, excités et curieux du lancement du premier vol du programme Artemis de la NASA, l’agence spatiale américaine a créé un outil sur son site Web qui montre toute la trajectoire de cette mission vers la Lune.

la fusée Système de lancement spatial (SLS) a été lancée mercredi (16), envoyant avec succès la capsule Orion sans pilote à travers la mission Artemis 1 vers la Lune. Jusqu’à la fin du voyage, votre chemin peut être suivi en temps réel grâce à Track Artemis.

La NASA fournit un site Web qui suit la capsule Orion en temps réel tout au long de la mission Artemis 1. Image : Track Artemis / NASA

Selon la NASA, sur cette plateforme, si l’internaute le souhaite, il peut télécharger les données de trajectoire et créer ses propres applications. Il est possible de visualiser une animation d’Orion naviguant dans l’espace, ainsi que le temps écoulé de la mission, ainsi que la vitesse de la capsule et la distance à laquelle elle se trouve de la Terre et de la Lune.

De plus, l’utilisateur peut changer la vue du vaisseau spatial en faisant pivoter la caméra, en se déplaçant entre les quatre caméras sur les ailes des panneaux solaires ou en changeant de vue entre les trajectoires de mission. Il est également possible de regarder le vaisseau spatial de près. Erika Peters, publiciste pour le Johnson Space Center de la NASA, a révélé dans un article sur Tumblr que le site « peut également être utilisé pour créer un modèle physique, une animation, une visualisation, une application de suivi ou d’autres projets imaginables ».

Selon Peters, les données en ligne sont les mêmes que celles générées par un groupe du contrôle de mission de la NASA au Johnson Space Center à Houston. Le groupe est chargé de « suivre où se trouve le vaisseau spatial et où il sera ».

Ces données sont recueillies par un trio d’immenses antennes paraboliques installées aux points suivants sur Terre : dans l’État américain de Californie, à Madrid (Espagne) et à Canberra (Australie), qui forment le Réseau spatial profond, serveur chargé de communiquer avec les missions de la NASA dans tout le système solaire. « Une trajectoire précise est essentielle pour atteindre les objectifs de la mission, maintenir les liaisons de communication, l’éclairage, ajuster la trajectoire et bien plus encore », a déclaré Peters.

