Des astronomes découvrent des comètes « perdues » dans la ceinture d’astéroïdes

Des études de la ceinture d’astéroïdes, une région circulaire du système solaire remplie de débris rocheux située entre Mars et Jupiter, ont montré qu’il n’y a pas que des astéroïdes. Apparemment, des comètes « perdues » y ont été trouvées.

En tout, dix comètes ont été aperçues dans la ceinture d’astéroïdes. Crédits : Marko Aliaksandr/

Grâce au télescope Isaac Newton, à La Palma, aux Canaries, une équipe de l’université d’Edimbourg, en Ecosse, a pu observer l’un de ces corps « outsiders ». Entre 2018 et 2020, 534 astéroïdes différents ont été analysés, avec des signes de coma de comète – la partie nébuleuse au-dessus du noyau – ou queue, qui résulte des vents solaires.

On pense que les comètes proviennent des bords du système solaire et au-delà, car ce sont des régions plus froides. L’étudiante diplômée en astronomie Lea Farellec, l’une des auteures de cette étude récente, affirme que le défi consiste à expliquer comment la glace a survécu si longtemps sur cette comète découverte dans la ceinture d’astéroïdes.

Répondre à cette question aura des répercussions sur les recherches futures sur la diversité planétaire, la disposition du système solaire, et pourrait également aider à répondre à l’une des plus grandes questions de l’astronomie : l’origine de l’eau sur Terre.

Lire la suite:

Certains astronomes soupçonnent qu’au moins une partie de l’eau de la Terre provient de comètes. Des missions de reconnaissance robotique et des observations à distance ont montré que les empreintes chimiques de l’eau ne correspondent souvent pas à celles de la Terre. « Cela indique que des objets comme les comètes de la ceinture d’astéroïdes pourraient être une source d’eau de la Terre », a déclaré le co-auteur de l’étude, Colin Snodgrass, également de l’Université d’Edimbourg.

Ce n’est pas la première fois que des comètes sont aperçues dans la région. La première comète ceinture a été découverte en 1996. Au fil du temps, huit autres ont été détectées depuis lors.

Dans cette nouvelle approche, ils n’ont trouvé qu’un seul nouveau candidat : ​​2001 NL19. Selon Farellec, cet objet pourrait être né de la vaporisation de la glace. Plus d’observations seront nécessaires à l’approche du Soleil, lorsque la queue est la plus susceptible d’apparaître.

L’existence de ces comètes dans la ceinture d’astéroïdes interfère avec la catégorisation de ces phénomènes naturels. On suppose qu’ils sont apparus aux premiers jours du système solaire et qu’ils ont été poussés par la gravité, mais ce n’est qu’une hypothèse. D’autres études sur ce sujet sont nécessaires pour résoudre le problème.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !