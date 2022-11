Comprendre les impacts de la pollution lumineuse dans le Space Look de ce soir

Pourriez-vous dire ce qu’il y a de commun entre les mâts d’éclairage public et les mégaconstellations de satellites en orbite autour de la Terre ? Les deux représentent des formes de pollution lumineuse qui, en plus de nuire à l’observation du ciel nocturne par les astronomes et les admirateurs des beautés de l’espace, peuvent également interférer négativement avec le cycle de vie des animaux – des insectes aux humains (principalement la lumière qui contient le spectre bleu) et ultraviolet (UV).

La pollution lumineuse causée par les lumières artificielles dans les villes et les mégaconstellations satellitaires est nocive pour l’environnement et la santé humaine. Image : Kirill Neiezhmakov –

Dans une déclaration publique publiée en juin 2016, l’American Medical Association (AMA) demande un examen immédiat des systèmes d’éclairage public et avertit que les systèmes d’éclairage à LED évoluent de manière inappropriée.

Grâce à des recherches récentes sur le cycle circadien, la chronobiologie et les chronothérapies, la lumière artificielle nocturne a été classée comme l’une des causes du cancer, en particulier celle qui contient le spectre bleu.

LA Association internationale du ciel étoilé (IDA) recommande l’utilisation de sources lumineuses artificielles dans le spectre ambre, qui ne contiennent pas le spectre bleu ou UV, pour les environnements extérieurs et publics, cherchant à atténuer les dommages causés à l’homme et à l’environnement.

Pour parler de ce sujet très important, discuter des méfaits de la pollution lumineuse et de ce que nous pouvons faire pour la combattre, le Space Look de ce vendredi (18) recevra en invités Silvia Carneiro et Ary Martins.

Silvia Carneiro et Ary Martins sont les invités ce vendredi (18) de l’émission Olhar Espacial. Photos : Archives personnelles

Silvia Maria Carneiro de Campos, de São Paulo, est la représentante de l’IDA au Brésil. Ses recherches sur l’éclairage dénoncent les impacts environnementaux que la lumière artificielle provoque sur l’être humain et la nature. Elle travaille sur le marché de l’éclairage depuis 2008, en tant qu’architecte urbaniste spécialisée en éclairage, titulaire d’un diplôme de troisième cycle en éclairage et design d’intérieur et d’un master en architecture et éclairage. Elle est professeur dans le domaine dans des institutions renommées, telles que la Fondation Armando Álvares Penteado (FAAP) et la Institut Européen de Design (IED), et exécute des projets d’éclairage pour plusieurs segments.

Ary Martins est un vulgarisateur scientifique, fondateur du groupe astronomique Pleiades do Sul, membre de l’International Dark Sky Association et l’un des principaux organisateurs des événements de la Journée des astéroïdes en 2022.

Lire la suite:

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le programme est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram , TwitterLinkedIn et TikTok.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !