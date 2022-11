Chasseur d’astéroïdes avec voile solaire et embarcation à propulsion hydraulique : Artemis 1 transporte un curieux équipement

La mission Artemis 1 est finalement arrivée dans l’espace après plusieurs tentatives infructueuses et des mois de retards. En plus d’un test magnifique pour les futures missions habitées d’emmener des astronautes sur la Lune, la mission porte également quelques expériences et testera des équipements très curieux en apesanteur.

Voir quelques objets curieux transportés sur Artemis 1

chasseur d’eau

Lunar IceCube (Image: Université d’État de Morehead)

Le Lunar IceCube vise à chercher de l’eau sur la Lune. En effet, en raison de l’absence d’atmosphère et de la basse température des pôles lunaires, l’appareil recherchera spécifiquement la glace, analysant la composition de la Lune et de ses sédiments.

Chasseur d’astéroïdes à énergie solaire

NEA (Near-Earth Asteroid) Scout (Image : NASA/JPL-Caltech)

Ce n’est pas seulement de l’eau que cherchera Artemis 1. Le NEA (Near-Earth Asteroid) Scout utilisera une voile solaire pour se rendre sur un astéroïde lors d’une mission de deux ans. L’appareil est équipé d’une caméra et étudiera la rotation, la forme et la poussière des astéroïdes pour les futures missions ayant ces étoiles pour destination.

De plus, selon la NASA, en pensant à un moyen de résoudre les problèmes de propulsion, les ingénieurs responsables du projet ont proposé une solution créative : pourquoi ne pas utiliser une voile solaire ? Ces appareils utilisent la force des particules du Soleil pour se déplacer, tout comme la voile d’un navire est gonflée par le vent et, à son tour, déplace le navire.

Lire la suite:

bateau propulsé par l’eau

EQUIlibriUm (Image : JAXA/Université de Tokyo)

Conçu par l’Université de Tokyo, indiquant la collaboration étendue de la NASA avec des institutions du monde entier sur le projet Artemis, le vaisseau spatial EQUIlibriUm Lunar-Earth explorera le rayonnement entre les orbites terrestre et lunaire. L’appareil dispose également d’une forme de propulsion innovante en cours de test, utilisant cette fois de l’eau au lieu du carburant traditionnel.

petit module lunaire

nanolander (Image : JAXA)

La capsule Orion d’Artemis 1 n’atterrira pas sur le sol lunaire cette fois. Cependant, un petit appareil transporté par le navire doit toucher la Lune. Pesant 1 kilogramme, le minuscule cubesat testera une technologie d’atterrissage en quittant l’orbite et en atterrissant sur la surface lunaire.

Jouets et souvenirs

Snoopy, l’indicateur d’apesanteur Artemis 1, est vu à l’intérieur du vaisseau spatial Orion sur cette photo prise avant le lancement. (Crédit image : NASA)



L’agence spatiale américaine a placé une variété d’objets à l’intérieur de la capsule : des drapeaux de différents pays à une vis de la fusée qui a lancé la mission Apollo 11, la première à faire atterrir des astronautes sur la Lune.

D’autres objets – assez insolites, il faut le dire – méritent d’être mentionnés, comme les boutons Snoopy et quatre poupées Playmobil, fabriquées par Lego, avec qui l’agence est depuis longtemps partenaire dans des initiatives d’apprentissage.

En tout, il y a 54 kg de fret, qui comprend également un grand nombre d’autocollants, de pin’s et d’autres souvenirs du programme Artemis qui seront distribués aux employés et collaborateurs de la NASA.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !