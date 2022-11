Le cosmonaute nouveau venu sur l’ISS fait sa première sortie dans l’espace

Ce jeudi (17) a été un jour très important dans la carrière de l’ingénieur aéronautique russe Dmitry Petelin. C’était la première fois que le cosmonaute (désignation des astronautes russes) participait à une sortie dans l’espace sur la Station spatiale internationale (ISS), où il se trouve depuis plus de 55 jours pour sa première mission.

Le cosmonaute vétéran Sergey Prokopyev et la recrue Dmitry Petelin effectuent une sortie dans l’espace du côté russe de la Station spatiale internationale (ISS) jeudi. Image : NASA TV

Pendant six heures et vingt-cinq minutes d’activité extravéhiculaire (EVA), Petelin, accompagné du commandant de l’Expédition 68, Sergey Prokopyev, a travaillé à préparer le transfert d’un sas et d’un radiateur d’un module russe à un autre. Ils ont quitté le module Poisk à 11h39 (heure de Brasília) pour commencer ce qui était la première des quatre sorties dans l’espace prévues à cet effet spécifique.

D’après le site Space.com, le travail des cosmonautes s’est principalement concentré sur la libération du radiateur, qui sert à dissiper la chaleur, pour être déplacé robotiquement lors de l’EVA suivante, prévue vendredi prochain (25).

Les cosmonautes ont commencé leurs tâches en installant un adaptateur sur ce qu’on appelle un dispositif de préhension libérable en vol dans le sas actuellement attaché au mini-module de recherche Rassvet. Ensuite, ils ont manœuvré et ouvert des vannes pour libérer de l’azote dans les boucles hydrauliques qui maintenaient le radiateur à l’extérieur du compartiment.

Ensuite, Prokopyev et Petelin ont installé un dispositif de retenue sur la flèche Strela – une extension utilisée par les astronautes pour se déplacer entre les modules – afin qu’un repose-pieds et d’autres équipements puissent être installés à l’appui du processus de déplacement du radiateur.

Alors que Petelin en était à sa première EVA, à la fin de la procédure, Prokopyev avait enregistré 21 heures et 56 minutes sur ses trois sorties dans l’espace.

Lire la suite:

La dernière étape de l’EVA consistait à installer un système de fixation d’objets volumineux dans le module de laboratoire polyvalent de Nauka, où le verrou sera connecté lors d’une sortie dans l’espace prévue pour le 6 décembre, à laquelle participera également une recrue sur l’ISS Anna Kikina.

Elle est la seule femme du corps des astronautes de Roscosmos, l’agence spatiale russe. En participant à la mission SpaceX Crew-5, le cosmonaute entre dans l’histoire comme la première personne d’origine russe à voler sur un vaisseau spatial privé américain.

