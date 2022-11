La mystérieuse cité maya en forme de crocodile

La civilisation maya a commencé à se développer vers 1800 avant JC et a connu son apogée entre 250 et 900 après JC. Ils étaient situés en Amérique centrale dans des régions qui appartiennent aujourd’hui au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Belize et au Honduras. C’était une société très développée dans le domaine de l’art, des mathématiques, de l’astronomie et de l’architecture. L’une de ses villes est Nixtun-Ch’ich’ et se trouve dans l’actuel Guatemala.

Le site était l’un des établissements mayas les plus importants de la région. Mais c’est à cause de son apparence que le mystère surgit. La ville a une forme très similaire à celle d’un crocodile, mais on ne sait pas si cette particularité est intentionnelle ou non. Les chercheurs pensent qu’il s’agit d’une ville planifiée pour favoriser l’interaction sociale et se compare aux villes modernes. Cependant, sa conception est encore incertaine.

Carte de la ville maya qui ressemble à un crocodile [Imagem: Reprodução Timothy Pugh]

Le crocodile dans la culture maya

Dans la culture maya, le crocodile a plusieurs significations. Ils croyaient qu’Itzam Cab Ain, un crocodile retrouvé flottant dans la mer primordiale, avait été décapité par les dieux pour donner naissance à la surface du monde. Les reptiles étaient également associés au renouvellement des cycles saisonniers, à la fertilité et à la renaissance. De plus, leur duologie d’être présent sur terre et sur l’eau peut symboliser leur lien avec le monde souterrain et le terrestre, ce qui peut expliquer les nombreux restes osseux en situation rituelle dans les communautés mayas. Des représentations de ces animaux peuvent également être vues sur des monuments et dans l’art maya.

La ville possède également un fossé nord-sud qui coupe la « tête » du crocodile ressemblant à l’histoire de la création de l’univers. Malgré l’importance de l’animal dans la culture maya et ces similitudes, on ne peut affirmer avec certitude que l’aménagement de la ville est intentionnel. Le format peut être une simple coïncidence selon Timothy W. Pugh, auteur d’une enquête sur la ville, en réponse à Newsweek🇧🇷 « J’ai noté ci-dessus que la symétrie bilatérale pourrait être la preuve qu’elle était censée représenter un crocodile, mais peut-être que cette symétrie – comme les taches d’encre – le fait ressembler à un crocodile par hasard », souligne-t-il.

