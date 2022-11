Les dérivés du cannabis dans l’alimentation des vaches peuvent avoir un effet sur la qualité du lait ; comprendre

Après avoir introduit le chanvre industriel dans l’alimentation des vaches laitières, les chercheurs ont observé une variété de changements physiques et comportementaux chez ces animaux. Les altérations les plus importantes étaient liées au bâillement, à la salivation et aux mouvements.

Selon les scientifiques, cette étude a été réalisée pour tenter de relier les conséquences du chanvre sur la santé humaine, puisque la popularité des produits contenant ce type de cannabis a augmenté ces dernières années, dans une incroyable variété de produits, tels que les cosmétiques, les aliments, biocarburants, plastiques biodégradables, matériaux de construction, denrées alimentaires et aliments pour animaux.

Le chanvre est l’une des plantes à la croissance la plus rapide sur Terre et est cultivé par l’homme depuis des milliers d’années. Bien qu’il appartienne à la même espèce végétale que le Cannabis sativa, le chanvre a des niveaux beaucoup plus faibles de cannabinoïde THC, une substance psychoactive, et des niveaux élevés de cannabidiol, qui a un grand potentiel pharmacologique.

Certains groupes vétérinaires, de l’industrie de l’alimentation animale et de sécurité animale ont mis en garde contre l’alimentation des animaux avec des produits à base de chanvre jusqu’à ce que la recherche démontre la sécurité de l’utilisation de ce type de produit dans l’alimentation des animaux. Après cette alerte, les chercheurs ont décidé d’analyser les effets de l’alimentation de 10 vaches laitières avec des aliments contenant du chanvre industriel.

Pour comprendre les effets, les scientifiques ont analysé le lait, le sang et les excréments de ces vaches, en plus d’observer d’autres problèmes plus spécifiques et comportementaux. Parmi les changements notés figuraient une augmentation du bâillement, de la salivation, des mouvements instables, des sécrétions nasales, un jeu de langue prononcé et un rougissement de la membrane nictitante – une troisième paupière transparente présente chez certains animaux – ainsi que d’autres effets.

De plus, des changements significatifs de la fréquence respiratoire et cardiaque ont été observés, ainsi qu’une réduction de la consommation d’aliments et de la production de lait. Tous les changements observés ont disparu dans les deux jours suivant l’arrêt de l’alimentation au chanvre.

Analyse de la composition du lait après ingestion de cannabis

L’analyse du lait produit par les vaches a montré un transfert de cannabis, y compris le THC, du chanvre au produit laitier. La quantité de THC dans le lait a atteint des niveaux qui pourraient dépasser la dose aiguë de référence dans certains groupes de consommateurs en cas d’ingestion par des humains. La dose aiguë de référence est la quantité estimée d’une substance qui peut être ingérée sur une période de 24 heures sans aucun risque identifiable pour la santé.

« Des niveaux d’apport plus élevés ne sont pas souhaitables, car des effets indésirables peuvent survenir », a déclaré à Newsweek l’auteur de l’étude, Robert Pieper, qui travaille à l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques à Berlin. « Ces niveaux d’exposition peuvent particulièrement affecter le système nerveux central – par exemple, une sédation accrue, une altération des performances de la mémoire de travail et des sautes d’humeur. »

Les scientifiques ont rapidement conclu que l’alimentation en chanvre des vaches laitières pouvait présenter un risque pour la santé de certains groupes de consommateurs. D’autres études sont encore nécessaires pour évaluer les impacts du cannabis.

