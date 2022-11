Un astronome disparu retrouvé mort près d’un observatoire spatial au Chili

Thomas Marsh, un astronome britannique porté disparu depuis le 16 septembre, a été retrouvé mort. Selon le journal le paysle corps du scientifique se trouvait près d’un observatoire spatial au Chili.

Professeur à l’Université de Warwick au Royaume-Uni, Marsh avait 60 ans et travaillait à l’Observatoire de La Silla, exploité par l’Observatoire européen austral (ESO), à la périphérie du désert d’Atacama à Coquimbo.

Le corps d’un astronome britannique porté disparu depuis plus de 50 jours a été retrouvé à l’extérieur de l’observatoire de La Silla au Chili. Image : AbriendoMundo –

Les recherches, qui ont commencé peu après la disparition de l’astronome, se sont prolongées lorsque les vêtements et le téléphone portable de la victime ont été retrouvés à proximité. Dépouillé de la taille, le corps a été retrouvé 55 jours après la disparition de Marsh.

« Après une recherche intense de l’équipe multidisciplinaire des carabiniers, Gope (une unité spécialisée) a retrouvé le corps sans vie de l’astronome porté disparu depuis le 16 septembre », a indiqué la police sur Twitter. « Nous sommes désolés d’annoncer cette triste nouvelle et adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis. »

Rien n’a été conclu concernant les circonstances de la mort et on ne sait pas non plus ce qui s’est passé dans les dernières heures de la vie de Marsh. Une ligne d’enquête suggère qu’il est simplement allé se promener et s’est perdu.

Cependant, comme le rapporte l’un des collègues du chercheur au le pays, il connaissait très bien le terrain pour y avoir travaillé de nombreuses fois. Lors de cette dernière incursion, Marsh était là depuis quatre jours.

Un témoin clé de la police est un jeune étudiant en astronomie qui a voyagé avec Marsh à Coquimbo. Selon son témoignage, ils travaillaient ensemble depuis trois jours lorsque, soudain, le professeur l’aurait insulté à haute voix, se plaignant de son « désintérêt pour l’astronomie, la physique ou les sciences ».

Cela aurait nui au déposant. « Je suis contrarié par ce qu’il m’a dit, car ce que j’étudie est quelque chose de très fort pour moi, l’astronomie, la physique et les sciences sont ma passion. Plus tard, je suis allé au casino, car je n’ai pas de Wi-Fi dans ma chambre, pour appeler un ami de mon pays et raconter ce qui s’est passé ».

L’étudiant dit avoir été effrayé par le comportement de l’astronome, jusqu’alors une personne de contact facile. Après cette nuit, ils ne se sont plus revus. La veuve de Marsh a déclaré avoir reçu un message de téléphone portable complètement absurde de son mari plus tard dans la nuit.

Plus de personnes ont déclaré avoir reçu des courriels du chercheur le jour de leur discussion avec leur mentoré. Un opérateur de télescope à La Silla a déclaré que dans le message qui lui avait été envoyé, Marsh avait déclaré qu’il était fatigué et qu’il avait besoin de dormir. Un autre employé de l’observatoire a déclaré que le contenu du courriel que lui avait envoyé le scientifique était complètement déconnecté.

On espère que les enquêteurs pourront déterminer exactement ce qui s’est passé pour clore l’affaire et fournir des explications à la famille et aux amis de l’astronome.

