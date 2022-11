Artémis 1 : À quand remonte la dernière fois que l’homme a marché sur la lune ?

Considérée comme le point de départ d’une nouvelle ère d’exploration lunaire et d’espace lointain, la mission Artemis 1 a décollé aux premières heures de mercredi dernier (16) du Kennedy Space Center de la NASA, en Floride, dans le but d’ouvrir la voie à l’installation de la présence humaine sur la Lune de manière durable.

Lancement du vol Artemis 1, la première mission du nouveau programme d’exploration lunaire de la NASA, qui a eu lieu aux premières heures de mercredi (16). Image : NASA TV

L’objectif principal de ce vol sans pilote est de faire le tour de notre satellite naturel pour tester les technologies essentielles pour toutes les autres missions du programme Artemis, telles que la fusée Système de lancement spatial (SLS) et la capsule Orion, en plus des systèmes de communication et de survie.

Après cela, le prochain vol du mégacomplexe de véhicules est prévu pour 2024, avec un équipage à bord de la mission Artemis 2, qui a été conçue pour répéter le même circuit, également sans atterrir sur le sol lunaire.

Cela, en fait, ne devrait se produire qu’entre 2025 et 2026, avec la mission Artemis 3, qui amènera enfin l’humanité à marcher à nouveau sur la Lune, plus d’un demi-siècle après notre dernière visite, effectuée en 1972, avec la mission Apollo 17. . .

Premier scientifique sur la Lune

Le 7 décembre de la même année, trois astronautes ont été lancés à bord de la fusée Saturn V : Eugene (Gene) A. Cernan, en tant que commandant, Harrison H. Schmitt, en tant que pilote du module lunaire Challenger, et Ronald E. Evans, en tant que pilote de le module de commande Amérique. Le 11, alors qu’Evans restait en orbite, Cernan et Schmitt sont entrés dans l’histoire comme les derniers des 12 hommes à avoir posé le pied sur la Lune.

Harrison H. Schmitt, Ronald E. Evans et Eugene (Gene) A. Cernan sur un simulateur de véhicule mobile lunaire le jour du lancement de la mission Apollo 17. Image : NASA

« L’acte final » du premier programme d’exploration lunaire de la NASA était digne d’applaudissements. La zone d’atterrissage du module Challenger, dans une vallée entourée de montagnes au bord de la Mare Serenitatis (mer de la sérénité), promettait d’être un paradis géologique, entre le sud-ouest des monts Taurus, au sud du cratère Littrow . Connu sous le nom de site Taurus-Littrow, il s’agissait d’une vallée à fond plat dans une chaîne de montagnes accidentée, jonchée de rochers roulés depuis les hautes terres environnantes et de nombreux cratères sombres, probablement issus de matériaux volcaniques.

Apollo 17 a quelques jalons qui méritent d’être mentionnés. C’était la première fois qu’un scientifique posait le pied sur la lune. Géologue professionnel, Schmitt a eu l’occasion d’étudier de près les caractéristiques locales. Autre fait important, cette mission est celle qui est restée la plus longue sur la surface lunaire (75 heures). De plus, il s’agissait du premier lancement nocturne d’une mission habitée américaine et du dernier voyage spatial habité entrepris par un pays au-delà de l’orbite terrestre.

L’astronaute géologue Harrison H. Schmitt, pilote du module lunaire Challenger, prélève des échantillons de sol. Image : NASA

La plus ancienne roche lunaire intacte

Parmi les échantillons collectés et renvoyés sur Terre, il y avait la plus ancienne roche connue sans choc (inaltérée par les impacts de météorites), appelée Troctolite 76535, que le Lunar Sample Compendium de la NASA considère comme « sans doute l’échantillon le plus intéressant renvoyé de la Lune ». Avec une estimation de 4,2 milliards d’années, le spécimen offre la preuve que, dans le même temps, la Lune, comme la Terre, avait un champ magnétique généré par une dynamo dans son noyau.

L’astronaute Eugene Cernan, commandant d’Apollo 17, donne un bref enregistrement du véhicule mobile lunaire lors de sa première visite du site d’atterrissage Taurus-Littrow. Image : NASA

Avec l’aide de leur rover, les astronautes ont enregistré 22 heures d’activité extra-véhiculaire (EVA) au cours desquelles ils ont parcouru 36 km supplémentaires, s’éloignant jusqu’à 7,4 km du Challenger, presque à la limite de ce qui était considéré comme la distance maximale. pour le retour en cas de panne éventuelle du véhicule d’exploration sur roues.

Ils ont déployé ou mené 10 expériences scientifiques, pris plus de 2 000 photographies et collecté environ 110 kg d’échantillons de sol et de roche à 22 endroits différents.

Lire la suite:

« Ici l’homme a achevé sa première exploration de la Lune »

Le 14 décembre, à la fin de la troisième et dernière excursion du rover, le couple a télévisé le dévoilement d’une plaque avec le message d’adieu : « Ici, l’homme a terminé sa première exploration de la Lune, décembre 1972. Que l’esprit de paix dans lequel il est venu se reflète dans la vie de toute l’humanité.

Cette même nuit, Cernan a fait le dernier pas de l’humanité sur la Lune (jusqu’à présent), à 02h40 (heure de Brasilia).

Le module Challenger s’est amarré au module de commande à 22h10. Environ quatre heures plus tard, il a été largué, s’écrasant sur la surface lunaire à environ 1,7 km/s. Après une journée et demie en orbite lunaire, pendant laquelle les astronautes ont lancé un sous-satellite, ils ont allumé son moteur pour revenir sur Terre.

La capsule Command Module America est exposée au Johnson Space Center à Houston, au Texas. Image : LukeandKarla.Travel –

La capsule Apollo 17 s’est écrasée dans l’océan Pacifique le 19 décembre 1972 à 16 h 24, après une mission de 301 heures, 51 minutes et 59 secondes.

C’était le deuxième vol spatial pour Cernan et le premier pour Evans et Schmitt. L’équipe de soutien comprenait John Young, Stuart Roosa et Charles Duke. La capsule Command Module America est exposée au Johnson Space Center à Houston, au Texas.

