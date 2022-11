Apprenez à observer le pic de la pluie de météores Leonid ce jeudi (17)

Comme annoncé par Apparence numérique dans le calendrier astronomique de novembre, dans la nuit de ce jeudi (17) se produit le pic de la pluie de météores Léonides, qui se produit chaque année à la même heure, lorsque la Terre, dans son mouvement autour du Soleil, croise une traînée de débris laissé par le passage de la comète 55P/Tempel-Tuttle.

L’image ci-dessus est un composite de six expositions d’environ 30 secondes chacune, capturées en 2001, l’année où il y a eu une pluie de météores Leonid beaucoup plus active que d’habitude. Image : APOD/NASA/Sean M. Sabatini

Le plus cool est que le phénomène peut être vu à l’œil nu de n’importe où au Brésil où le ciel est ouvert, sans nuages. Bien qu’il soit normalement possible de voir 10 à 15 météores par heure, cette averse est généralement surprenante. Il y a eu des années avec une épidémie d’une intensité inhabituelle, avec des centaines d’entre elles enregistrées toutes les heures.

Comme la Lune est en phase décroissante, c’est-à-dire avec peu de luminosité, le paysage peut être parfait. Quiconque veut contempler le spectacle doit cependant être prêt à continuer jusqu’à l’aube, car les premiers météores ne peuvent être vus qu’après 1h du matin le vendredi (18), le plus grand flux commençant vers 3h du matin. .

À ce moment, la constellation du Lion se lèvera sur l’horizon oriental (même direction que le Soleil se lève). C’est là que convergent les météores, car c’est le radiant de la pluie, d’où son nom.

Il est recommandé d’utiliser une application ou un site Web d’astronomie (tel que Star Walk, Stellarium ou SkySafari) pour aider à localiser cette zone du ciel et regardez le meilleur temps de visibilité dans votre ville.

Et préparez-vous à voir des météores avec de longues traînées verdâtres, caractéristiques causées par la composition de la comète mère. Avec une période orbitale d’environ 33 ans, la comète Tempel-Tuttle est passée près de la Terre pour la dernière fois en 1998 et devrait revenir en 2031.

Si vous le pouvez, cherchez un endroit avec le moins de pollution lumineuse possible et installez-vous confortablement en attendant que ces incroyables « étoiles filantes » passent. Si vous n’êtes pas chanceux ce soir-là, rassurez-vous : le spectacle se répétera le lendemain matin et, avec de moins en moins d’intensité, jusqu’à la fin du mois, offrant plus d’opportunités pour passer vos commandes !

