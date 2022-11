James Webb capture un superbe « sablier cosmique »

Compte à rebours jusqu’à la naissance d’un nouveau corps céleste. Cela semble être l’image la plus récente publiée par la NASA capturée par le télescope spatial James Webb. Cachés dans le sommet central de ce qui ressemble à un « sablier cosmique », se trouvent les débuts d’une étoile sur le point de naître.

« Cosmic Hourglass » capturé par James Webb révèle les moments qui ont précédé la naissance d’une étoile. Crédits : NASA, ESA, ASC et STScI. Traitement d’image : J. DePasquale, A. Pagan et A. Koekemoer (STScI)

Les nuages ​​de poussière et de gaz dans cette région de la constellation du Taureau, connue sous le nom de protoétoile L1527, ne sont visibles qu’en lumière infrarouge, exactement les longueurs d’onde dans lesquelles la caméra infrarouge proche (NIRCam) de Webb est spécialisée.

Cette protoétoile de classe 0 est un amas de gaz chaud et gonflé vieux de seulement 100 000 ans, avec seulement 20 à 40 % de la masse de notre Soleil. En attirant de la matière, son noyau se comprime et devient plus chaud, jusqu’à ce qu’à un certain moment la fusion nucléaire commence, donnant ainsi naissance à une étoile.

Selon un communiqué de la NASA, la ligne sombre au centre du « sablier » est une vue du bord d’un disque protoplanétaire (ou du disque de matière aspiré dans l’étoile lors de sa formation). La lumière de la protoétoile s’échappe de haut en bas de ce disque, éclairant les cavités dans les gaz et la poussière environnants comme deux lanternes opposées.

Alors que les nuages ​​colorés en bleu représentent la zone où la poussière est la plus fine, dans les oranges la couche est plus épaisse. En effet, plus il y a de poussière, moins la lumière bleue peut s’échapper.

Webb révèle également des filaments d’hydrogène moléculaire qui entrent en collision lorsque la protoétoile éjecte du matériau. Alors que les chocs et les turbulences inhibent la formation de nouvelles étoiles, la protoétoile domine l’espace, s’appropriant une grande partie de la matière.

Les protoétoiles de classe 0, comme L1527, sont celles qui sont encore enveloppées d’un nuage sombre de poussière et de gaz, avec un long chemin à parcourir avant qu’elles ne deviennent réellement des étoiles. Cela indique que nous regardons peut-être le portrait d’enfance de notre Soleil, c’est-à-dire que tout ce que Webb révèle sur ce système en formation aurait pu arriver à notre système solaire.

